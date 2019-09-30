Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu olan ve finaline İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçı, İngiltere’nin Başkent’i Londra’da oynanacak. İkinci haftada B Grubu’nun iki favorisinden Tottenham, evinde Alman devi Bayern Münih’i ağırlayacak. Ev sahibinde Giovani Lo Celso ve Sessegnon, Bayern’de de Goretzka ve Arp, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

B Grubu'nun diğer maçında Kızılyıldız ile Olympiacos kozlarını paylaşacak. İlk maçların ardından Bayern, Kızılyıdız'ı 3-0'la geçerken, Olympiacos ile Tottenham 2-2 berabere kalmıştı.

Alman devi Bayern, 3 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Tottenham ile Olympiacos'un 1 puanı bulunurken, Kızılyıldız puansız son sırada yer alıyor.

Tottenham - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Whiter Hart Line'de oynanacak nefes kesecek karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Clement Turpin'in düdük çalacağı dev maç beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Dev maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Tottenham - Bayern Münih muhtemel 11'ler

Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies, Sissoko, Winks, Ndombele, Eriksen, Son, Kane

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Boateng, Alaba, Kimmich, Alcantara, Gnabry, Coutinho, Coman, Lewandowski

İki takım bugüne kadar 4 kez karşılaştı, Tottenham 1 kez, Bayern 2 kez kazanırken, 1 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Ayrıca Bayern, Londra’da çıktığı son 5 maçın 4’ünden galibiyetle ayrıldı.