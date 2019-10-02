Tottenham-Bayern Münih maç sonucu: 2-7

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda İngiliz devi Tottenham Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Panzer devi Bayern Münih'i sahasında konuk etti.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu ama Bayern Münih Tottenham'ı kendi seyircisi önünde resmen dardamadğın etti. Almanlar sahadan 7-2'lik galibiyetle ayrıldı. Pochettino'nun öğrencileri ise ligde de istedikleri sonucu alamayınca bu ağır yenilgi futbolcularda bir hayli üzüntü yarattı.

Bayern'e bu farklı galibiyeti getiren golleri 15'te Kimmich, 53, 55, 83 ve 88. dakikadalarda Gnabry, 45'te ve 87'de Lewandowski kaydetti. Tottenham'ın 2 golü ise 12. dakikada Son'dan ve 61. dakikada penaltıdan Harry Kane'den geldi.

Alınan bu sonuçla Bayern Münih gruptaki puanını 6'ya yükseltti. Tottenham ise 1 puanda kaldı.