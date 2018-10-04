Tottenham-Barcelona maç sonucu: 2-4

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 2. hafta mücadelesinde bu seneye istediği gibi bir başlangıç yapamayan Tottenham, Wembley'de Barcelona ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Katalan ekibi 4-2 gibi farklı bir skorla kazanmasını bildi. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Coutinho, 28'de Ivan Rakitic ve 56 ile 90. dakikalarda Messi kaydetti.

Ev sahibi ekibin golleri ise 52'de Harry Kane ve 66'da Lamela'dan geldi.

Grupta iki galibiyeti olan Katalan ekibi, 6 puanla lider durumda yer alırken, Tottenham 0 puanla son sırada yer aldı.



