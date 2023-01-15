Mikel Arteta yönetiminde muhteşem bir sezon geçiren Arsenal, Premier Lig'in 20. haftasında Tottenham deplasmanına çıktı. Liderlik koltuğunda oturan Topçular, Kuzey Londra derbisini kazanıp fire vermeden yoluna devam etti. Tottenham Stadı'nda 14. dakikada Hugo Lloris'in kendi kalesine attığı golle öne geçen Arteta'nın öğrencileri, 36. dakikada Martin Odegaard'la sonuca gitti ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

ARSENAL FIRTINASI! TUTULAMIYORLAR...

Son 4 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Antonio Conte'li Tottenham, 33 puanla 5. basamakta kaldı. 4 Eylül'de Manchester United'a kaybetmesinin ardından çıktığı 12 maçtan 10 galibiyet, 2 beraberlikle ayrılan Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Richarlison'dan olay hareket!

Kuzey Londra derbisinden ezeli rakibine kaybeden Tottenham'da maç sonu öfke hakimdi. Maçın hakemi Craig Pawson'ın 90 dakikayı bitiren düdüğü çalmasının ardından ev sahibi ekibin forveti Richarlison, Arsenal kalecisi Aaron Ramsdale ile sözlü tartışma yaşadı, devamında Brezilyalı oyuncu, İngiliz kaleciye fiziksel temasta bulundu.

Tottenham taraftarından Ramsdale'e tekme!

Güvenlik güçleri, Ramsdale'i saha kenarına doğru uzaklaştırırken bir Tottenham taraftarı skandal bir harekete imza attı. Mağlubiyetin verdiği öfke ile tribünden sahaya inen taraftar, Arsenal kalecisine tekme attı.

Hemen olaya müdahale eden görevliler, o taraftarı olay yerinden uzaklaştırdı. Ramsdale, tekme sonrası çılgına dönerken araya giren Arsenal futbolcuları ve teknik heyeti, yıldız kaleciyi güçlükle sakinleştirdi.