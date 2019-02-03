Tottenham ada tarihine geçti

Tottenham’dan bir ilk... Geçen sezon Premier Lig’i 3. sırada tamamlayan İngiliz ekibi, yeni sezona kadrosuna hiçbir takviye yapmadan başlamıştı. Lider Liverpool’un 7 puan gerisinde 3. sırada yer alan Ada temsilcisi, ara transfer dönemini de boş geçti. Lacivert-Beyazlılar böylece transfer cezası almayan takımlar haricinde bir sezonu takviye yapmadan tamamlayan ilk Premier Lig ekibi oldu.

Farklı alanda bir rekor daha!

Premier Lig 25. hafta karşılaşmasında Newcastle United'ı 1-0 mağlup eden Tottenham, bu skorla bir rekora daha imza attı. Kuzey Londra ekibi bu galibiyetle üst üste 29. maçından da berabere kalmadan ayrıldı ve Blackburn Rovers'ın 2011'de kırdığı bu alandaki rekorunu geride bıraktı.