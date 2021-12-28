Tottenham 51 gün sonra deplasman maçına çıktı

Tottenham’ın 28 Kasım’daki Burnley maçı yoğun kar yağışı nedeniyle, bu ay içerisindeki Brighton ve Leicester City karşılaşmaları da Covid-19 vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Bu üç maçın ertelenmesinin ardından Tottenham, 7 Kasım’da oynadığı Everton deplasmanından bu yana dış sahadaki ilk lig maçına Saint Mairy’s’de çıkacak. Böylece Tottenham, Premier Lig tarihinde iki deplasman karşılaşması arasındaki en uzun süreye sahip takım unvanının da sahibi oldu.

Premier Lig’de bir takımın iki deplasman maçı arasındaki en uzun süre rekorunun bir önceki sahibi Everton. Liverpool kulübü bu rekorun 27 yıldır sahibi. 1993-94 sezonun ikinci yarısında Everton’ın iki deplasman karşılaşması arasında 50 gün fark bulunuyordu. 22 Ocak’ta Manchester United ile dış sahada karşılaşan Everton, 13 Mart’ta Anfield Road’daki Liverpol maçına kadar olan dört lig maçını sahasında oynamıştı.



