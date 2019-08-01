A Milli Basketbol Takımımız, 2019 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürürken, 12 Dev Adam’a, bir destek de TOTAL Oil Türkiye’den geliyor... Ülkemizin lider akaryakıt şirketlerinden olan TOTAL Oil Türkiye ve Basketbol Milli Takımları, güçlerini birleştiriyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu ile TOTAL Oil Türkiye arasında imzalanacak olan ana sponsorluk anlaşması, 6 Ağustos Salı günü, Ortaköy Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenecek olan basın toplantısıyla gerçekleşecek.

Toplantıda Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören hazır bulunacaklar.

12 Dev Adam, Eylül ayında düzenlenecek olan FIBA Dünya Kupası’nda derece yapıp, 2020’de Japonya’da düzenlenecek olan Olimpiyatlar’a katılma hakkını elde etmek için mücadele edecek. Milliler ayrıca iki yıl boyunca 2021 Avrupa Şampiyonası’nda yer alabilmek için Hırvatistan, İsveç ve Hollanda’yla beraber Eleme Grubu müsabakaları oynayacak.

Kadın Milli Takımımız ise yine 2 yıl boyunca 2021 Avrupa Şampiyonası’na katılma mücadelesi verecek. Milliler’in grubunda Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk bulunuyor.

TOTAL Oil Türkiye, bu zorlu maratonda Türk Milli Takımları’nın yanında yer alacak.