Toshack: İşte Bizim Takım!

John Benjamin Toshack, Beşiktaş’taki hocalık kariyerinde renkli kişiliği ile öne çıktı hep...Ne zaman konuşacak olsa gazeteyi arayıp sayfayı bekletirdik. Almanya’nın Marienfeld kasabasında kamptayız. O dönem idman sahası ile otel arasında tren yolu geçiyor. Bir çalışma sonrası Galli hoca raylar üstünde yürümeye başladı. Rahmetli foto muhabiri Turgay Örme ile arkasına takıldık. Öğle sıcağında 20 dakika oldu hâlâ gidiyor... Tam geri dönelim derken, raylara inek sürüsü atladı. Yanına doğru koşmaya başladık. Toshack inekleri gösterip başladı saymaya: “Alpay, Oktay, Şifo...” Derken kara olana dönüp: “Amokachi” diye devam etti.

Malzemeci Süreyya direkten döndü!

Bir gün devre arasında Antalya’da kamptayız. O dönem takımla aynı otelde kalıyoruz. Geç saatte dışarıdan otele geldik. Sağanak yağmur var. Lobiden şemsiye alıp uzak bloktaki odaya doğru yöneldim. Önümde biri daha var. Karanlık alan... Zeminle havuz, yoğun yağış yüzünden aynı gibi duruyor. Çok geçmedi yürüyen kişi havuza düştü. Gidip baktım. Suda kimse yok! Sonra devam ettim... Aksilik bu ya! Oda anahtarını arabada unuttuğum için geri döndüm. Bir de baktım Süreyya Soner karşımda... Boğulacak gibi de öksürüyor... “Ben de seni yönetici sandım. Hızlı yürümeye başladım. Havuza düştüm. Görme diye suyun içinde bekledim. Az kalsın boğulacaktım...” diyordu.





Orhan Yıldırım



