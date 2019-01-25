TOSFED’de ilk aday Eren Üçlertoprağı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) 28 Şubat Perşembe günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda Eren Üçlertoprağı, başkanlığa aday oldu.

25 Ocak 2019, Cuma 23:30
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TOSFED’de ilk aday Eren Üçlertoprağı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) 28 Şubat Perşembe günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda Eren Üçlertoprağı, başkanlığa aday oldu. Mevcut federasyonda başkan vekilliği görevini de yürüten Üçlertoprağı, yaptığı yazılı açıklamada, Serkan Yazıcı'nın TOSFED Başkanlığı'ndan ayrılma kararının ardından adaylığını açıklayarak, mevcut yönetimle birlikte göreve hazır olduklarını belirtti.

Eski başkanla birlikte 2015 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Eren Üçlertoprağı açıklamasında, aynı yönetim kadrosuyla TOSFED Başkanlığı'na aday olduğunu ifade etti.

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