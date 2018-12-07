TOSFED 'yıldızlarıyla' parlıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı, "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin hedefine ulaştığını ve ömür boyu devam etmesi gerektiğini savundu.

Başkan Yazıcı, projeyle ilgi görüşlerini, federasyonun 2018 yılı hedeflerini ve Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) ile ilgili olarak AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Yıldızını Arıyor" projesi hedefine ulaştı" diyerek sözlerine başlayan Yazıcı, "TOSFED Yıldızını Arıyor’ projesinden çıkan ve Avrupa’daki bir yarışta piste çıkan arkadaşlarımız ilk yarışında kürsüye çıkıyor. Bu da projenin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bu projeyle öncelikle Türkiye’yi ele aldıklarına dikkati çeken Yazıcı, şöyle konuştu:

"18 yaşında çok yetenekli çocuklar bu projeye ’ben araba yarışçısı olacağım’ diyerek geliyor. Kim ona para verebilir?Sadece 500 lirayı lisans ücreti olarak alıyoruz. Kazananlara bu bedeli de hemen iade ediyoruz. Bunlar 12 kişi ve bunların içinde 2 tane de kadın var. Bu çocukları eğitiyoruz. Tüm ekipmanını, yarış arabasını ve her şeyini yapıyoruz. ’TOSFED Yıldızını Arıyor’ projesinden çıkan ve Avrupa’daki bir yarışta piste çıkan arkadaşlarımız ilk yarışında kürsüye çıkıyor. Bu da projenin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Ömür boyu bu projenin devam etmesi lazım."

Başkan, Ayhancan’a parantez açtı

Serkan Yazıcı, son dönemde katıldığı yarışlarda önemli başarılara imza atan Ayhancan Güven’in Türkiye’nin gururu olacağına inandığını belirtti.

Ayhancan’ın kendi kanatlarıyla uçabildiğini dile getiren başkan Yazıcı, "Ayhancan’a bizim katkımız yürüdüğü yolda yanında olmak. Ayhancan’ı ’biz ortaya çıkardık’ diyemeyiz, Ayhancan zaten vardı. Bu yolda bir veya iki kez tökezlediğiniz zaman kaybolur gidersiniz. Biz Ayhancan’a güvendiğimiz ve onu yalnız bırakmadığımız için yolu açıldı. Ayhancan’ın ülkeye getireceği bir başarı, bir dünya şampiyonluğu, bu ülkenin gururu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın sporcular

TOSFED Başkanı Yazıcı, otomobil sporlarında dünyadaki en büyük sorunlardan bir tanesinin kadın sporcularının çıkmaması olduğuna dikkati çekti.

Bunun bir süreç olduğunu ifade eden Yazıcı, görüşlerini şöyle açıkladı:

"Dünyada en büyük sorunlardan bir tanesi kadın sporcunun çıkmaması. Biz bunu desteklemek adına yaş sınırını 30’a çıkardık. Ne kadar çok kadın, tüm dünya sporları için o kadar iyi. Kadınların olduğu yer her zaman güzelleşiyor. Onların titizlikleri ve kattıkları renk anlamında, biz onların daha çok otomobil sporunun her branşında görev almasını diliyoruz."

2018 yılı hedefleri

Otomobil sporlarının Türkiye’nin en az bütçeli federasyonlarından bir tanesi olduğunu savunan Yazıcı, "2018 yılında hedefleri aştık. Sizler bir şey yaptıkça, devletin de size bakışı farklılaşıyor." dedi.

Başkan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Bizim için ülkede 2018 yılında yapılan en büyük organizasyon Dünya Ralli Şampiyonası’ydı. Bir hayaldi ve bir hayal gerçek oldu. Öncelikle çok iyi bir organizasyon olması tüm kesimlerden tarafından kabul ediliyor. Organizasyon başarılı oldu. Muhtemelen dünyanın başarılı 5 organizasyonu içine girmiştir. Bu başarının gelmesi çok gurur verici bir şey. İkincisi, FIA Başkanı ve Cumhurbaşkanımızın organizasyona katılması olaya çok daha büyük bir değer verdi. 155 ülkede canlı yayınlanırken, Cumhurbaşkanımızın kupayı kazanana vermesi bizim için dünyaya güzel bir mesaj oldu."

Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 2018 yılında Türkiye’de yapılmaması için tüm dünyada propaganda yapıldığını belirten Yazıcı, "Şampiyonun olup olmayacağı kesin değildi. Türkiye ile ilgili uluslararası bir propaganda yapılıyordu. Bu propaganda, uluslararası organizasyonların Türkiye’ye gelmesi adına yapılıyordu. Buna rağmen bunu başardık." diyerek sözlerini tamamladı.

ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR