İSTANBUL,(DHA) -

Türkiye Otomobil Federasyonu'nun (TOSFED) ülkemizin dört bir yanında bulunan yetenekli sürücüleri keşfetmek için gerçekleştirdiği "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin TOSFED Körfez yarış pistinde koşulan ilk yarışında Doğa Tosun birinciliği göğüsleyen isim oldu.

Türkiye Otomobil Federasyonu tarafından gerçekleştirilen TOSFED Yıldızını Arıyor projesinin 2019 sezonundaki ilk yarışı 21-22 Haziran tarihlerinde koşuldu. TOSFED Körfez Yarış Pisti'ndeki yarışı Doğa Tosun kazanırken, Reha Aybey ikinci, Akın Can Kiper ise üçüncülüğü göğüsleyen isimler oldu. Kadınlar klasmanında ise Halide Kübra Urgancı en hızlı isim olurken, İrem Yeniçeri'de yarışı ikinci olarak tamamladı.

BU YIL 604 ADAY BAŞVURDU

TOSFED Yıldızını Arıyor projesine bu yıl 26'sı kadın 604 aday başvurdu. Tüm katılımcılara aynı şansı verebilmek için elemeler 6 grup şeklinde gerçekleştirildi. Eğitimler ve final elemeleri sonunda ise belirlenen 10 erkek ve 3 kadın sürücü ilk ayağı 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşen 2019 serisine katılmaya hak kazandılar.

İKİNCİ YARIŞ 19 EKİM'DE

Toplamda 4 yarıştan oluşan ve projenin ikinci yarışı 19 Ekim tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

(FOTOĞRAFLI)