TOSFED Başkanı Üçlertoprağı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019’un federasyonları için çok başarılı geçtiğini vurguladı. Sporcu sayılarını artırmayı ve otomobil sporuna yeni yetenekler kazandırmayı hedeflediklerini belirten Üçlertoprağı, "Üç yıldır devam eden genç sporcu keşfetme programı ’TOSFED Yıldızını Arıyor’u 2020 sezonunda da sürdüreceğiz. Bugüne kadar bini aşkın genç sürücüyü sporumuzla tanıştıran projenin 4. yılında rekor bir katılım bekliyoruz. 2020 yılında da yine aynı motivasyon ve istekle organizasyonlarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Üçlertoprağı, tüm branşlarda çok çekişmeli, rekabetin üst düzeyde olduğu bir sezonu geride bıraktıklarını dile getirerek, "Dokuz farklı branşta ulusal ve 8 farklı branşta da mahalli olmak üzere birçok başarılı organizasyon gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye ayağını ikinci kez başarıyla gerçekleştirdiklerinin altını çizen Üçlertoprağı, şöyle devam etti:

"25-28 Eylül 2020 tarihlerinde yine Marmaris’te 3. kez ev sahipliği yapacağımız bu büyük organizasyon için şimdiden çalışmalara başladık. Ayrıca Transanatolia organizasyonu, bu yıl FIA Dünya Cross Country Şampiyonası’na aday olarak gerçekleştirildi. FIA Avrupa Ralli Kupası’na dahil Eskişehir ESOK Ralli ve Red Bull Car Park Drift Dünya Finali gibi uluslararası organizasyonları da başarıyla geride bıraktık."

"Sporcularımız 2019’da göğsümüzü kabartan başarılar elde etti"

Üçlertoprağı, Türkiye’yi 3 sezondur dünya pistlerinde başarıyla temsil eden 21 yaşındaki milli sporcu Ayhancan Güven’in, 2018 Porsche Kupası Fransa şampiyonluğunu bu yıl da tekrarlamayı başardığını anımsatarak, "Ayrıca Porsche Süper Kupa’da ilk sezonunda genel klasman ikincisi ve çaylak şampiyonu oldu. Tüm bu başarılarının ardından Porsche’un 2020 genç sürücüsü seçilerek, ’İlk Türk pist fabrika pilotu’ oldu ve 2020 sezonunda Porsche Süper Kupa’da şampiyonluk mücadelesi verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Salih Yoluç’un da Blancpain GT Serisi Dayanıklılık Kupası’nda kategorisinde pilotlar şampiyonu olduğunu hatırlatan Üçlertoprağı, "Ayrıca Orhan Avcıoğlu, Berkay Besler, Mustafa Mehmet Kaya, Ersin Yücesan, Emir Aşarı, Alp Hasan Aksoy ve Batı Ege Yıldırım, ülkemizi Avrupa’da başarıyla temsil etti. Sporcularımız 2019’da göğsümüzü kabartan başarılar elde etti." ifadelerini kullandı.

AA