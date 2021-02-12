TOSFED, yarış takvimini açıkladı

Geçtiğimiz yıllarda birçok ulusal yarışa ev sahipliği yapan İzmir Ülkü Park Yarış Pisti, TOSFED’in açıkladığı takvimde yine Türkiye'nin en gözde pistleri arasında yerini aldı.

Türkiye Pist Şampiyonası yarışları 5-6 Haziran, 10-11 Temmuz ile 2-3 Ekim tarihlerinde, Türkiye Karting Şampiyonası yarışları ise 5-6 Haziran ile 10-11 Temmuz'da Ülkü Park Yarış Pisti'nde organize edilecek. Yarışma takvimi, pandemi şartlarına bağlı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan alınacak nihai izinlere göre yürütülecek ve bakanlığın direktifleri doğrultusunda değişiklik yapılabilecek.

DHA