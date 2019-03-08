TOSFED ilk kış yarışını Sarıkamış’ta düzenleyecek

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Eksi 36 Spor Kulübü iş birliğiyle organize edilen ilk kış yarışı Sarıkamış Rallisi, 9-10 Mart tarihlerinde Kars’ta gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre ralli, karlı ve buzlu zeminde, toplam uzunluğu 52,92 kilometre olan 6 özel etaptan oluşacak.

Ralli, 9 Mart Cumartesi günü saat 16.30’da Sarıkamış 15 Temmuz Şehitler Parkı önünde düzenlenecek seremoni ile başlayacak. Yarışın ilk gününde Yukarı Sarıkamış’ta yer alan 19,35 kilometre uzunluğundaki Şehitler ve 2,05 kilometre uzunluğundaki kristal seyirci özel etapları geçilecek.

Yarışın ikinci günü ise 10 Mart Pazar saat 10.30’da başlayacak. Ekipler sırasıyla Köşk (8,46 kilometre) ve Soğuksu (7,30 kilometre) etaplarını geçtikten sonra Sarıkamış Kütük Ev’deki servis alanına ulaşacak. Sonrasında bu iki etabı bir kez daha geçecek yarışçılar, aynı zamanda ralli merkezi de olan Ekinata Grand Toprak Hotel’de yarışı noktalayacak.

AA