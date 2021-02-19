TOSFED Dijital Kış Kupaları’nda ikinci hafta heyecanı Fanatik.com.tr’de!
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, Red Bull Gaming Ground çatısı altında Spor Toto, Media Markt ve G-SHOCK katkılarıyla düzenlenen Dijital Kış Kupaları organizasyonlarında ikinci hafta heyecanı devam ediyor. 28 Şubat’a kadar devam edecek olan kupalarda eleme ve final heyecanları Fanatik.com.tr’den canlı yayınlarla takip edilebilecek.
2. Haftanın Yayın Programı
19 Şubat Cuma:
Assetto Corsa Pist Kupası Grup A (Saat 21.00)
Assetto Corsa Pist Kupası Grup B (Saat 22.00)
20 Şubat Cumartesi:
rfactor Pist Kupası 2. Yarış Saat 18.00
GTSport N300 Grup A (Saat 20.00)
GTSport Grup 3 Grup A (Saat 21.00)
GTSport Grup 1 Grup A (Saat 22.00)
21 Şubat Pazar
GTSport N300 Grup B (Saat 18.00)
GTSport Grup 3 Grup B (Saat 19.00)
GTSport Grup 1 Grup B (Saat 20.00)