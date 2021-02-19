TOSFED Dijital Kış Kupaları’nda ikinci hafta heyecanı başladı!
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, Red Bull Gaming Ground çatısı altında Spor Toto, Media Markt ve G-SHOCK katkılarıyla düzenlenen Dijital Kış Kupaları organizasyonlarında ikinci hafta heyecanı başladı. 28 Şubat’a kadar devam edecek olan kupalarda eleme ve final heyecanlarını Fanatik.com.tr’den canlı yayınlarla takip edebilirsiniz.
CANLI YAYIN EKRANI:
2. Haftanın Yayın Programı
19 Şubat Cuma:
Assetto Corsa Pist Kupası Grup A (Saat 21.00)
Assetto Corsa Pist Kupası Grup B (Saat 22.00)
20 Şubat Cumartesi:
rfactor Pist Kupası 2. Yarış (Saat 18.00)
GTSport N300 Grup A (Saat 20.00)
GTSport Grup 3 Grup A (Saat 21.00)
GTSport Grup 1 Grup A (Saat 22.00)
21 Şubat Pazar
GTSport N300 Grup B (Saat 18.00)
GTSport Grup 3 Grup B (Saat 19.00)
GTSport Grup 1 Grup B (Saat 20.00)