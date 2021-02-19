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TOSFED Dijital Kış Kupaları’nda ikinci hafta heyecanı başladı!

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, Red Bull Gaming Ground çatısı altında Spor Toto, Media Markt ve G-SHOCK katkılarıyla düzenlenen Dijital Kış Kupaları organizasyonlarında ikinci hafta heyecanı başladı. 28 Şubat’a kadar devam edecek olan kupalarda eleme ve final heyecanlarını Fanatik.com.tr’den canlı yayınlarla takip edebilirsiniz.

19 Şubat 2021, Cuma 23:03 Son Güncelleme:
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TOSFED Dijital Kış Kupaları’nda ikinci hafta heyecanı başladı!

CANLI YAYIN EKRANI:

2. Haftanın Yayın Programı

19 Şubat Cuma: 

Assetto Corsa Pist Kupası Grup A (Saat 21.00)

Assetto Corsa Pist Kupası Grup B (Saat 22.00)

20 Şubat Cumartesi:

rfactor Pist Kupası 2. Yarış (Saat 18.00)

GTSport N300 Grup A (Saat 20.00)

GTSport Grup 3 Grup A (Saat 21.00)

GTSport Grup 1 Grup A (Saat 22.00)

21 Şubat Pazar

GTSport N300 Grup B (Saat 18.00)

GTSport Grup 3 Grup B (Saat 19.00)

GTSport Grup 1 Grup B (Saat 20.00)


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