TOSFED Dijital Kış Kupaları heyecanında final haftası başlıyor!

CANLI YAYIN EKRANI:

Pandemi döneminde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'evde kal hareketsiz kalma' çağrıları kapsamında Türkiye Dijital Pist ve Ralli Şampiyonası organizasyonlarını başarıyla gerçekleştiren TOSFED, Şubat ayı içerisinde Asetto Corsa, R Factor, GT Sport ve Dirt Rally 2.0 platformları üzerinden 5 ayrı kupa gerçekleştiriyor.

11 Şubat'ta elemeler ile başlayan ve 28 Şubat'a kadar devam edecek olan kupalarda birinci ve ikinci hafta sonundaki mücadeleler sonucunda, haftanın birincileri MediaMarkt'tan hediye çeki kazandılar.

Final Haftası Yarış ve Canlı Yayın Programı

3. Hafta programı:

26 Şubat Cuma:

Assetto Corsa Pist Kupası Grup A (Saat 21.00)

Assetto Corsa Pist Kupası Grup B (Saat 22.00)

27 Şubat Cumartesi:

rfactor Pist Kupası 3. Yarış Grup A (Saat 18.00)

rfactor Pist Kupası 3. Yarış Grup B (Saat 19.00)

GTSport N300 Grup A (Saat 20.00)

GTSport Grup 3 Grup A (Saat 21.00)

GTSport Grup 1 Grup A (Saat 22.00)

28 Şubat Pazar

GTSport N300 Grup B (Saat 18.00)

GTSport Grup 3 Grup B (Saat 19.00)

GTSport Grup 1 Grup B (Saat 20.00)