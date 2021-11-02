TOSF Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, güven tazeledi

Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun 5. olağan ve 6. mali genel kurulu, Başkent Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. Genel kurulda, federasyonun bütçesi, faaliyet ve denetim raporları oylanarak ibra edildi. Seçimde kullanılan 67 oyun 64’ünü alan Ömür Fatih Karakullukçu, yeniden başkanlığa getirildi. Kullanılan bir oy geçersiz, 2 oy da boş sayıldı. Karakullukçu, genel kurulda yaptığı konuşmada, okul sporlarının Türk sporunun lokomotifi olduğunu söyledi.

"Okul sporları, sporda başarının sırrı" mottosuyla yola çıktıklarını belirten Karakullukçu, "Ülkemizde 200 üniversitede 74 spor bilimleri fakültesi var. Başarı varsa öğrencinin test edilmesinden ve o spora yönlendirilmesinden başarıyı kucaklamasına kadar olan süreçte beden eğitimi öğretmenlerimizin ve antrenörlerimizin yadsınamayacak yeri var." diye konuştu.

Okul sporlarının mükemmel bir havuz olduğunu aktaran Karakullukçu, "Eğitim kademelerinde yaklaşık 20 milyon öğrencimiz var. Şu anki mevzuat ve yapısı gereği okul sporları sadece lise organizasyonlarını kapsıyor. Lisanslı sporcuların sayısının artırılması gelişmiş ülkeler için bir parametre, bizim de 8,5 milyon ortaöğretim öğrencimiz var. Bu 8,5 milyon öğrencinin lisanslandırılmasını sağlamak ve lisanslı öğrenci başına okullara para vermeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Liseler boyutunda özel okulların okul sporlarında başı çektiğini ifade eden Karakullukçu, şunları kaydetti:

"Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun en önemli branşı atletizmin teknik komisyon üyeliğini ülkemiz üyesi yürütüyor. Uluslararası Okul Sporları Federasyonu ile ilişkimiz en kadim üye statüsüyle devam ediyor. İnşallah gelecek yıl haziran ayında Dünya Liseler Arası Atletizm Şampiyonası’na ev sahipliği yapmayı düşünüyoruz. Ülkemizde 65 spor branşının 52’si okul sporlarında faaliyet gösteriyor. En az 3 Uluslararası Okul Sporları Federasyonu branşının yurt içi oyunlarının organizasyonunun federasyonumuz uhdesinde devam etmesini istiyoruz. En az 4 branşta da kendi ulusal organizasyonlarımızı oluşturmak istiyoruz."

Okul sporlarında hedefin bütün öğrencileri harekete geçirmek olduğunu belirten Karakullukçu, "Yeteneği yakalayamasak bile çocukları sporla buluşturmak istiyoruz, bunu ilkokul düzeyine indirmek istiyoruz. Bakanlığımıza ’Bütün ilköğretim okullarında sabah okula başlamadan önce 5 dakika kültür fizik hareketleri yapsınlar.’ önerisinde bulunduk." şeklinde konuştu.

Karakullukçu’nun yönetiminde şu isimler yer aldı:

Adem Yakıncı, Adem İnce, Alay Kesler, Ali Faik Hacıoğlu, Ayşenur Bülbül Gülbahar, Can Atsüren, Çiğdem Yıldız, Erdinç Ünal, Gür Onar, İbrahim Cengiz, Mahmut Karaman, Merve Aslaner Girdap, Sinan İsen, Veysel Serdar.

AA