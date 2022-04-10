Fenerbahçe maçı, Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent için farklı anlamlar taşıyor. Seçim sürecine giren sarı-kırmızılılarda 59 yaşındaki teknik adamın kaderi büyük oranda bugünkü derbi maçına bağlı gözüküyor.

Başkan adayları Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu’nun, bir sene daha kontratı bulunan Torrent’le devam edilip edilmemesiyle ilgili kesin bir karar vermedikleri ancak Fenerbahçe maçının belirleyeceği olacağı belirtildi. Katalan hocanın tazminatının bulunması nedeniyle ilk planda sezon sonuna kadar bekleyecek olan iki başkan adayı, derbinin kazanılması halinde yeni hoca konusunu gözden geçirecek.

Duran top çalıştırdı

F.Bahçe’yi ekibiyle beraber günlerce analiz eden ve elde ettiği sonuçları futbolcularıyla parlayan Torrent, özellikle duran çalışmasına önem verdi. Rakiplerinin kazanmak için üzerlerine geleceğini ve takım halinde iyi savunma yapmaları gerektiğini oyuncularına aktaran deneyimli teknik adamın, “Kötü bir sezon geçirdik ama siz çok büyük bir kulüpte oynuyorsunuz. Kalitenizi bundan önce özellikle Avrupa maçlarında gösterdiniz. Şimdi bunu tekrarlayabilirsiniz” diye konuştuğu belirtildi. (Skorer)