Torrent: Sezonun en iyi maçı olsun!

Galatasaray , Milli ara dönüşünde son olarak Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Sarı-Kırmızılı futbolcuların ortaya koyduğu futbol , hem camiayı hem de taraftarları bir hayli memnun etti. Şimdi ise gelecek hafta çok kritik bir maç oynanacak. Avrupa'ya ve Türkiye Kupası'na veda eden, ligde şansı kalmayan Galatasaray, pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bu anlamda Aslan, sezonun son derbisinde taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Cim Bom'un hocası Domenec Torrent de öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

'Konsantre olduğumuz zaman...'

Karagümrük karşısında oynanan oyundan memnun kalan İspanyol teknik adam, planlarını kusursuz bir şekilde sahaya yansıtmaları halinde Fenerbahçe karşısında zafere uzanmak istediklerini belirtti. Torrent, şunları söyledi: "İlk yarıda oynanan oyundan memnunum. Planlarımızı sahaya yansıttık. Konsantre olduğumuz zaman Fenerbahçe karşısında sorun yaşamayız. Ligdeki konumumuz ne olursa olsun derbi bizim için çok önemli. Maç gününe kadar tamamen hazır olacağız ve sizden sezonun en iyi maçını çıkarmanızı istiyorum."