Son dakika Galatasaray haberi... Süper Lig 'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Galatasaray'da Teknik Direktör Torrent maç sonrası açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam Mustafa Mohamed ve Feghouli'nin Fenerbahçe maçında oynayamayacağını söyledi.

Torrent'in açıklamaları şöyle;

Oyuncuların başlangıcıyla ilgili memnunuz. Milli aralardan sonra ne olduğunu bilirim. Her zaman zor maçlar oynanır. Farklı çalışıyorlar, kendilerini milli takımda hissediyorlar. Milli takımdan sonra bu maça odaklanmanın ne kadar önemli olduğunu anlattık. Zamanımız var. Fenerbahçe maçına en iyi şekilde hazırlıklarımızı yapacağız, kimin oynayacağını bilmiyoruz ama kim sahada olursa olsun, en iyi şekilde sahada olacağız. Sakatlıklara pazar günü bakacağız. Sonrasında Fenerbahçe'ye en iyi şekilde hazırlanacağız. Kimlerle oynayacağımızı bilmiyoruz ama en iyi şekilde oynayacağız. Mustafa Muhammed ve Sofiane Feghouli'nin derbide oynama ihtimali yok.