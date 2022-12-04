Torreira depremi! Menajeri konuştu...

Galatasaray 'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, şua ana kadar gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanmıştı. Uruguaylı yıldız, bu sezon sarı kırmızı formayla 12 karşılaşmada görev aldı. Torreira 12 maçta 1 asist yaptı.

Lucas Torreira'nın geleceği ile alakalı menajeri Pablo Bentancur'dan flaş bir açıklama geldi.





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DÖNMEK İSTİYOR

İtalyan basınına konuşan Bentancur, oyuncusunun Galatasaray'da bir yıl oynadıktan sonra İtalya'ya dönmek istediğini söyledi.

Pablo Bentancur, "Birkaç takımla görüştüm. Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor. İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı büyük bir sevgisi var. Onu yeniden Serie A'da görmek zor olmayacak. Tecrübesi var ve modern futbolda bulunması zor bir oyuncu" dedi.









"DÖNÜŞÜ ZOR DEĞİL"

Bentancur ayrıca, "Torreira ile bir kulüp ilgileniyor. Bir başka kulüp ise transfer döneminde ne olacağını görmek istiyor. Torreira için İtalya'ya geri dönüşü zor olarak görmüyorum" diye konuştu.

6 MİLYON EURO ÖDENDİ

Galatasaray, sezon başında 26 yaşındaki futbolcuyu Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

Torreira, sarı-kırmızılı forma altında 12 maçta sahaya çıktı. Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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