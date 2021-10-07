Toroslar Belediyesi tarafından, Valilik himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, paydaş kurum ve kuruluşların desteğiyle 21 Kasım’da koşulacak yarı maratonun ikinci yürütme kurulu toplantısı Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapıldı.

İlgili kurumların temsilcilerinin katıldığı toplantıda, yarı maraton hakkında bilgi verildi, görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, 5 kategoride gerçekleşecek yarı maratonun başlangıç ve bitiş noktaları, Türkiye Atletizm Federasyonunca (TAF) görevlendirilen sertifikalı parkur ölçümcüleri tarafından belirlendi.

21 kilometre 97,5 metrelik yarı maratonun, Çağdaşkent Mahallesi’ndeki Toroslar Cumhuriyet Meydanı’nda başlayıp, aynı noktada bitmesi kararlaştırıldı.

Organizasyonda yarı maratonun yanı sıra 10 kilometrelik koşu, 3 kilometrelik halk koşusu ve 100 metrelik çocuk koşusu ile 400 metrelik özel sporcular koşusu da düzenlenecek. (AA)