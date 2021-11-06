NBA 'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 102-101 kazandıkları Toronto Raptors maçında 17 sayı kaydetti.
NBA’e 9 karşılaşmayla devam edildi. Cavaliers, son 1,5 dakikasına 5 sayı geride girdiği Raptors deplasmanından galibiyetle döndü.
Peş peşe 3. maçını kazanan Cavaliers’ta Darius Garland 21 sayı, 8 asist, Jarrett Allen 16 sayı, 15 ribaunt, Evan Mobley 18 sayı, 5 ribaunt ve kenardan oyuna giren Cedi Osman 17 sayı, 2 ribaunt, 2 asist üretti.
Raptors’ta O.G. Anunoby 23 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Fred VanVleet 18 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Gary Trent 17 sayı, 6 top çalmayla oynadı.
Gecenin sonuçları
Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 90-96
Orlando Magic-San Antonio Spurs: 89-102
Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 115-87
Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 101-102
Milwaukee Bucks-New York Knicks: 98-113
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 84-104
Sacramento Kings-Charlotte Hornets: 140-110
Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 126-85
Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 110-106