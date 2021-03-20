Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Utah Jazz, deplasmanda Toronto Raptors’ı 115-112 mağlup etti.
Batı Konferansı’nın lideri olan Jazz, sezonun 30. galibiyete ulaşan ilk takımı oldu ve liderliğini perçinledi. Jazz kadrosuna yeni katılan milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın sahaya çıkmadığı müsabaka, son saniyesine kadar büyük mücadeleye sahne oldu.
Jazz’da Rudy Gobert 15 sayı, 16 ribaunt ile "double-double" yaparken, Donovan Mitchell 31, Joe Ingles 19 sayı ile oynadı.
Raptors’ta Pascal Siakam 27, Norman Powell ve Fred VanVleet 17’şer sayı üretti.
Sonuçlar
Boston Celtics-Sacramento Kings: 96-107
Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs: 110-116
Orlando Magic-Brooklyn Nets: 121-113
Toronto Raptors-Utah Jazz: 112-115
Miami Heat-Indiana Pacers: 110-137
Houston Rockets-Detroit Pistons: 100-113
Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 103-116
Denver Nuggets-Chicago Bulls-: 131-127
Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 113-101
Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 125-119