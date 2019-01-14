Raptors, Wizards'ı uzatmada devirdi!

NBA'de Toronto Raptors, Washington Wizards'ı iki uzatma sonunda 140-138 yendi.

14 Ocak 2019, Pazartesi 09:44 Son Güncelleme:
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Raptors, Wizards'ı uzatmada devirdi!

Serge Ibaka'nın son üçlüğüne yanıt veremeyen Wizards, karşısında Green faullerden 1/2 attı ve galibiyeti getirdi.

Ibaka 10 sayı 4 ribaund ile maçı tamamlarken Kawhi Leonard 41 sayı 11 ribaund 5 asist, Pascal Siakam 24 sayı 19 ribaund 2 asist, Kyle Lowry 12 sayı 11 asist, Delon Wright 17 sayı 6 ribaund 3 asist ile forma giydi.

Wizards'ta müthiş oynayane karşılaşmayı ikinci uzatmaya taşıyan basketi bulan Bradley Beal 43 sayı 10 ribaund 15 asist 3 top çalma 2 blokla triple double yaptı. Trevor Ariza 23 sayı 9 ribaund 10 asist, Otto Porter Jr. 27 sayı 8 ribaund ile oynadı.

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