Serge Ibaka'nın son üçlüğüne yanıt veremeyen Wizards, karşısında Green faullerden 1/2 attı ve galibiyeti getirdi.
Ibaka 10 sayı 4 ribaund ile maçı tamamlarken Kawhi Leonard 41 sayı 11 ribaund 5 asist, Pascal Siakam 24 sayı 19 ribaund 2 asist, Kyle Lowry 12 sayı 11 asist, Delon Wright 17 sayı 6 ribaund 3 asist ile forma giydi.
Wizards'ta müthiş oynayane karşılaşmayı ikinci uzatmaya taşıyan basketi bulan Bradley Beal 43 sayı 10 ribaund 15 asist 3 top çalma 2 blokla triple double yaptı. Trevor Ariza 23 sayı 9 ribaund 10 asist, Otto Porter Jr. 27 sayı 8 ribaund ile oynadı.