Torkulu genç bisikletçi milli takımda

Genç Milli Bisiklet Takımı ile yurdumuzu temsil edecek olan Torku Şekerspor sporcusu Ramazan Yılmaz, Portekiz'in Anadia kentinde 7-10 Temmuz tarihlerinde Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası ve 14-19 Temmuz tarihlerinde de pist yarışlarında madalya kazanmak için pedal çevirecek.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençlere çok önem veriyoruz. Gençlerimizle yurt içi yarışmalarda birçok başarı kazandık. Şimdi artık milli takım seviyesinde sporcumuz Ramazan Yılmaz'ı daha büyük başarılar elde etmesi için Portekiz'e uğurlayacağız. Milli takımımızla birlikte başarılı bir sonuç almasını bekliyoruz" dedi.

Torku Şekerspor Kulüp Başkanı Ahmet Bozdam da, "İki ayrı disiplinde ülkemizi temsil edecek olan sporcumuzun başarılı bir sonuçla dönmesi en büyük arzumuzdur” diyerek, bu süreçte Torku’nun genç bisikletçilerinin antrenör İsmail Uğurlu ile çok yoğun çalıştığını belirtti ve şampiyonaya katılan tüm milli takım sporcularına başarılar diledi.

İHA