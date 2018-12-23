Torje: Mağlubiyeti kabul etmek gerçekten çok zor

Süper Lig'de 4 haftadır kazanamayan Galatasaray ilk yarının son hafta maçında sahasında Sivasspor'u ağırladı. Futbolseverlerin bir kez bile gözlerini ekranlardan ayıramadığı, heyecan düzeyi üst düzey bir maça ev sahipliği yapan Türk Telekom Stadyumu'nda Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarının önünde 4-2'lik galibiyet alarak kötü gidişata 'dur' dedi.

Mücadele sonrası Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Gabriel Torje önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Torje'nin maç sonu açıklamaları:

"Mağlubiyeti kabul etmek gerçekten çok zor, bugün iyi oynadık ama Galatasaray bizden daha fazla gol attığı için kazandı. Aynı oyun sistemine üstüne katarak devam etmeliyiz. Çok iyi bir takımımız var."

"İyi bir ilk yarı oynadık, skor olarak öne geçtik ama ikinci yarı öyle olmadı. Şu an 24 puanımız var, iyi oyun oynuyoruz. Ligin ilk yarısını iyi bitirdiğimizi düşünüyorum. İyi bir hazırlık kampı geçirerek ikinci yarıya daha güçlü başlamalıyız."

"Tüm takımlar bir puan için bile savaşıyorlar. Biz de aynı şekilde bu mücadeleye ve savaşa devam edeceğiz."