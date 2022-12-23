Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan İlkhan'ın sözleşmesinde "4.5 milyon Euro’ya serbest kalır" maddesinin bulunması özellikle sosyal medyada büyük tepkilere yol açarken genç futbolcu sezon başı takımdan ayrıldı.

4.5 milyon Euro'ya gitti

18 yaşındaki orta saha, geçen sezon Beşiktaş A Takımına yükselmişti. Torino Kulübü, Emirhan'ın sözleşmesinde 4.5 milyon Euro'ya serbest kalma maddesini kullanarak bu transferi gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlı takımla geçen sezon 11 maça çıkan Emirhan 1 gol atma başarısı göstermişti. Emirhan İlkhan Torino ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.

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“Kalmak istemeyen çocuğu, kimse Beşiktaş’ta tutmamı istemesin. Emirhan, menajerine yönlendirdi. 1 milyon Euro’ya çıkacaklardı, izin vermedik. Emirhan’ın ayrılığı konusunda sosyal medyada rüzgar oluşturuldu. Neden suçlandığımı anlamıyorum. Bir sağlıksız muhalefet var. 18 yaşını geçtiği anda bir futbolcu ile yaptığınız geçmişteki kontrat geçersiz. 17 yaşındaki biri ile 5 yıllık kontrat yaparsanız 22 yaşına kadar sizinle olacağını zannetmeyin. Bir menajer furyası var. Herkes bu işten oturduğu yerden nemalanmaya başlıyor."

11'deki ilk maçında büyüledi

Emirhan İlkhan, yeni takımıyla ilk 11'deki maçına Lecce karşısında çıktı. Teknik direktör İvan Juric, genç oyuncusuna evlerinde 1-0 kazandıkları maçta şans verdi. Emirhan, 18 yıl 2 ay 12 günlükken Serie A'da bu sezon bir maça 11'de başlayan en genç futbolcu olarak tarihe geçti. 40. dakikada Nikola Vlasic'in golüyle 3 puana uzanan Kırmızı-Beyazlılar'da Milli futbolcu, 64 dakika sahada kaldı.

'Kendine güvenen bir oyun ortaya koydu'

Torino Kulübü’ne yakınlığı ile bilinen Tuttosport Gazetesi, "İtalya'da ilk kez 11'de çıktı. 18 yaşında olmasına rağmen son derece sakindi. Kendine güvenen bir oyun ortaya koydu. Baskı altında topu doğru kullanmayı iyi biliyor" ifadeleriyle Emirhan'ı övdü.

'Fizik ve taktik mücadelenin yoğun olduğu bir futbol ülkesine geldi'

Tuttomercatoweb'den Gaetano Mocciaro ise Emirhan'la ilgili yaptığı yorumda "Emirhan henüz çok genç bir oyuncu. İtalya gibi fizik ve taktik mücadelenin yoğun olduğu bir futbol ülkesine geldi. Elbette buradaki sisteme, ülkeye ve İtalyanca'ya alışması için zamana ihtiyacı var. Ancak Lecce karşılaşmasında aldığı sürede yaptıkları ve ilk 11'de oynaması ona duyulan güveni gösteriyor. Juric, mutlaka ilerleyen dönemlerde ondan daha çok faydalanacaktır. Çok iyi bir oyun oynadı. Ancak bazen fazla agresif olması, onun için pek de iyi gözükmedi. Bu konuda da zamanla kendisini kontrol edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ivan Juric'i etkilemeyi başardı

Teknik Direktör Ivan Juric, Emirhan'a ilk olarak 13 Ağustos'ta oynanan Monza maçının son anlarında şans verdi. 5 Eylül'de oynanan Lecce maçına ilk 11'de başlayan ve 64 dakika sahada kalan genç oyuncu, Inter deplsamanında 21 dakika, Sampdoria maçında ise bir dakika sahada kalabildi. Dünya Kupası için lige verilen arada hazırlık maçları oynayan Torino, İspanya ekibi Espanyol ile karşı karşıya geldi. Emirhan İlkhan bu mücadeleye ilk 11'de başladı. Torino karşılaşmayı 1-0 kazandı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 18 yaşındaki oyuncu Teknik Direktör Ivan Juric'i etkilemeyi başardı. Emirhan'ın Espanyol karşısında gösterdiği performans izleyenleri etkiledi.

'Türkiye'deki konfor alanını terk etme cesaretini gösterdi'

İtalyan basınında yer alan haberde Emirhan için, "Espanyol karşısında çok iyi performans gösterdi. Bu performans kesinlikle onu yeniden hayata döndürdü. Emirhan, San Siro'daki Inter maçından sonra forma bulmakta zorlanıyordu. Henüz 18 yaşında, 18 yaşında girmiş yabancı bir çocuk İtalya'da oynamak için Türkiye'deki konfor alanını terk etme cesaretini gösterdi" ifadeleri kullanıldı.

'Gelişmek için çalışmaya ihtiyacı var'

Haberde ayrıca, Teknik Direktör Juric'in daha önce Emirhan'ın Serie A için hazır olmadığını en azından Torino seviyesinde olmadığını düşündüğü bilgilerine yer verildi. Juric geçmişte Emirhan için, "O çok farklı bir futbol kültüründen geliyor. Kendisini antrenmanlara veriyor. Gelişmek için çalışmaya ihtiyacı var. İlhan zeki, çabuk öğrenen ve çabuk gelişen bir oyuncu. Geldiğinden beri kendisini geliştirdi. Kalitesi ve tekniği var. Türkiye'de ağır maçlar ve derbiler oynadı. Bu yükü kaldırabileceğini düşündük" dedi.

Sakatlandı, koltuk değnekleriyle ayrıldı

Dünya Kupası için lige verilen arayı iyi değerlendiren genç oyuncu, Cremonese maçında ciddi bir sakatlık yaşadı. Sakatlanan genç yıldız, maçın ardından koltuk değnekleriyle stadyumdan ayrıldı. Torino'nun Emirhan'ın sağlık durumuyla ilgili kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

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