Torino son 4 deplasman maçını aynı skorla kaybetti

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari sahasında bu akşam Torino'yu ağırlayacak. Mücadelenin başlama saati 22.45.
Ev sahibi takımda Walukiewicz, misafir takımda Ansaldi, Belotti, Verdi, Mandragora, Rodríguez, Djidji sakatlıkları; Stephane Singo ise cezası nedeniyle bu maçta görev yapamayacak.
Cagliari geçen hafta Hellas Verona ile 0-0 berabere kalarak üst üste 3. beraberliğini alırken ligde son 7 maçta galibiyet alamadı.
Torino son lig maçında sahasında 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini 2 maça çıkarttı. Son 4 deplasman maçını 1-0 kaybetti.
Oran Analizi
Cagliari beraberliğine 2.95 oran verildiği toplam 4 maçın hiçbiri berabere bitmezken, 3.5 üst oranı 2.9 olduğunda toplam 16 maçın %94 kısmı 3.5 alt tamamlandı.
Torino için rakiplerine 2.9 oran verildiği toplam 11 maçın %91 kısmını, ilk yarıda rakiplerine 3.3 oran verildiği toplam 3 maçın hiç birinde ilk yarısını kaybetmedi.
Torino için 3.5 üst oranı 2.9 olduğunda toplam 20 maçın %90 kısmı 3.5 alt biterken, beraberliğe 2.95 oran verildiği toplam 6 maçın hiçbiri berabere bitmedi.