Torino, Rıdvan Yılmaz için yeni teklife hazırlanıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Torino, Rıdvan Yılmaz için girişimlerini sürdürüyordu. Bu anlamda Torino'ya son olarak, 5 milyon Euro'nun yanında sonraki satıştan pay önerisi yapılmıştı. Fakat İtalyan basını, flaş bir iddia ortaya attı.

Buna göre Çizme ekibi, 21 yaşındaki savunmacı için istenen 7 milyon Euro'yu ödemek için yeniden harekete geçebileceği ve konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde resmi adımların atılabileceği öğrenildi.