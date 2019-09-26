Serie A’da eski günlerini arayan Milan, son dönemlerin çıkış yapan ekiplerinden Torino ile karşı karşıya gelecek. Misli.com’dan tek maç olarak oynanabilecek heyecan dolu mücadeye ayrıca yine Misli.com’dan canlı bahis de yapılabilecek.

Sezona Udinese yenilgisiyle başladıktan sonra iki maçını kazanan Milan evinde ezeli rakibi Inter’e 2-0 kaybederek orta sıralardan kurtulamadı. Geçen seneki kadrosunun üstüne pahalı takviyeler yapan Kırmızı-Siyahlılar bu sene de hayal kırıklığı yaratacak gibi görünüyor. Torino ise son yıllarda yakaladığı çıkışın geçici olmadığını ispatlamak istiyor. Sezona Sassuolo ve Atalanta’yı yenerek iyi başlamışlardı ama ardından gelen Lecce ve Sampdoria mağlubiyetleri soru işaret yarattı. Onlar da tıpkı rakibi gibi bu maçı çıkış yolu olarak görüyor.

Torino’da Ansaldi ve Lukic sakatlık problemi olan oyuncularken, Milan’da tek eksik Caldara.

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BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT

- Milan ile Torino arasında oynanan son 5 lig maçının 4’ü berabere bitti.

- Torino iç sahada konuk ettiği son 11 maçta Milan’ı sadece 1 kez mağlup edebildi.

- Milan’ın son 9 maçının 8’i 2-5 gol altı skorla bitti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com’dan canlı bahis oynanabilecek karşılaşma günü öne çıkan maçlarından biri. Mücadeleye yoğun ilgi gösteren Misli.com üyeleri genel olarak taraf bahsi yerine gol seçeneklerine yönelmiş durumda. İki ekibin son dönem hücumdaki kısırlığı nedeniyle üyelerin çoğunluğu ‘2.5 gol altı’nı tercih etmiş görünüyor.

SERIE A UZMANI OZAN GÜR NE DİYOR?

İki takımın son maçları güven anlamında sıkıntı yaratıyor. Taraf bahsini bu anlamda riskli buluyorum. Orta skor beklentim yüksek. Tercihim TGS 2-3 olacak.