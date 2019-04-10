Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Adem Ljajic’in yükselen performansı ve Çaykur Rize deplasmanındaki 2 gol, 3 asisti, Çizme’de de ses getirdi. La Gazzetta dello Sport’ta, Torino’nun Sırp oyuncuyu kiraladığı için pişmanlık duyduğunu ve şu anda takımda onun yerini dolduran bir oyuncunun bulunmadığını yazdı.

Gazete haberinde “Ljajic, Beşiktaş’ı uçuruyor. Hem gol atıyor, hem gol attırıyor. Sahada yapmadığı şey kalmadı” ifadelerine yer verdi. Tuttosport da Ljajic, Beşiktaş’taki en parlak performansını ortaya koydu. Herkes onu ayakta alkışladı” diye yazdı.

Corriere dello Sport’ta ise şu yorum dikkat çekti: “Torino sezon başında Ljajic’i istemiyordu. Ama şu anda yöneticiler herhalde çok pişmandır. Adem, Türkiye’de çok büyük işlere imza atıyor.”