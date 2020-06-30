Torino - Lazio maç sonucu: 1-2

Serie A'nın 29. haftasında lider Juventus'u takibini sürdüren Lazio, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Torino'ya konuk oldu. Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, 5. dakikada Andrea Belotti'nin attığı golle ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Simone Inzaghi'nin ekibi 48'de golcüsü Ciro Immobile ile eşitliği yakaldı. Golün ardından ataklarını sıklaştıran Lazio, 72'de Marco Parolo'nun attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Zorlu maçtan 3 puanla ayrılmayı başaran Lazio, 68 puana yükseldi ve Juventus'un ardından haftayı 2. sırada kapattı. 31 puanda kalan Torino ise 14. sırada yer aldı.