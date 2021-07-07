İki sezon evvel Bordo-Mavili formayla 33 gol, 11 asistlik performansıyla kariyer zirvesi yaşayan ve 20 milyon Euro'ya Leipzig'e giden Alexander Sörloth için Trabzonspor pusuda bekliyor. Leipzig'le kampta yer alan ve birkaç gün içerisinde Alman ekibindeki geleceği belli olacak olan Norveçli oyuncu için İtalyan ekibi Torino'nun da devreye girdiği öğrenildi.

Belotti gidiyor

Yıldız ismi Andrea Belotti'yi, Roma'ya satmaya hazırlanan Bordo-Beyazlılar'ın geçen sezon diğer forvetleri Antonio Sanabria 8, Simeona Zaza da 7 gol atabilmişti. Kadrosunu iyi bir golcüyle güçlendirmeyi planlayan Torino'nun, Sörloth için Trabzonspor gibi Leipzig'in kararını beklediği ifade edildi.

Atalay Özçelikli





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