Töreing, yuvaya dönüyor

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman’la yaşadığı sorunlar sebebiyle önceki sezonun sonunda Kara Kartal’dan ayrılan Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor’a imza atmıştı. Sarı-Kırmızılılar’la ortaya koyduğu başarılı performansın ardından kulübünün tek taraflı olarak sözleşmesini 1 yıl daha uzattığı 28 yaşındaki kanat oyuncusu, geleceğiyle ilgili olarak kararını verdi. Yeni Malatya defterini kapatan Gökhan, takımının yeni sezon çalışmalarına da katılmama kararı aldı. Beşiktaş Yönetimi’yle transferi konusunda sözlü anlaşmaya varan tecrübeli kanat oyuncusunun, İstanbul’daki evinde kulüplerin anlaşmasını beklediği bildirildi.

‘Sergen hoca beni aradı’

Gökhan Töre’nin bonservisi karşılığında Beşiktaş’tan Tyler Boyd’u isteyen Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, istediğini alamadı. ABD’li futbolcunun bu konudaki olumsuz tutumu sonrasında Beşiktaş’ın, Töre’ye karşılık Umut Nayir’ı önerdiği belirtildi. Konuyla ilgili olarak dün Haber Global’den Sercan Dikme’ye konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Sergen Yalçın beni aradı. Gökhan Töre’yi bize ver dedi. Sergen Yalçın kıymet verdiğim bir hoca, görüşmelerimiz halen sürüyor” ifadelerini kullandı.