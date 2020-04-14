Topuk dikeni, farklı faktörler nedeniyle ayak tabanında meydana gelen ve hareket kısıtlanmasına sebep olan bir rahatsızlıktır. Topuk dikeni olan kişilerin özellikle uyandıktan sonra, bu bölgeye ağırlıklarını vermekte zorlandıkları görülmektedir. Peki, topuk dikenine ne iyi gelir? Topuk dikeni nasıl geçer? Sizler için topuk dikeninden kurtulmaya yönelik uygulanabilecek çözüm önerilerini araştırdık.

Topuk dikeni, ayakaltından bulunan bir tendonun kısalması sebebiyle meydana gelmektedir. Bu rahatsızlık ağırlıklı olarak kadınlarda görülmekte ve yürüme bozukluğu yaşayanlarda da ortaya çıkmaktadır. Topuk dikenleri, tedavi edilmediği zaman oldukça acı verici bir duruma dönüşmektedir. Ancak bundan kurtulmak için başvurulabilecek çok sayıda alternatif yöntem bulunmaktadır.

Topuk dikenine ne iyi gelir?

Topuk dikeni, oluştuğu bölgede iltihap yapan ve bununla birlikte de ağrı hissedilmesine sebep olan bir durumdur. Uzun süre ayakta durmak, desteksiz ayakkabılar giymek, fazla kilo almak ve aşırı egzersiz yapmak topuk dikeni oluşumunu tetikleyen faktörler arasında gösterilmektedir. Bu sebepler de topuk tedavisinin ilk aşamasını uzun süreli istirahat oluşturmaktadır. Ayak tabanına etkileyen basıncı azaltmak ve bu bölgedeki yükü hafifletmek, diken sebebiyle oluşan semptomların hafiflemesine yardımcı olmaktadır.

Yanlış ayakkabı seçimi nedeniyle oluşan topuk dikenleri de topukluk ya da tabanlık kullanılarak geçirilebilmektedir. Tüm medikal mağazalarında bulunan bu ürünler de ayak dikeninin hissettirdiği acı ve ağrıyı oldukça hafifletmektedir. Topuk dikeninin ileri derecede olduğu durumlarda ise hastaya, gece yatmadan önce atel takması tavsiye edilmektedir.

Topuk dikenine iyi gelmesi için ayak banyosundan da yararlanılmaktadır. Bu bağlamda ayak banyosu için ağırlıklı olarak epsom tuzu ya da elma sirkesi kullanılmaktadır. Epsom tuzu, içerisinde magnezyum ve sülfat barındıran doğal bir tuz türüdür. Epsom tuzu ile ayak banyosu yapmak için yeterli büyüklükte bir kaba ılık su ve tuz ilave edilir. Ardından da problemli ayak bu suyun içerisine daldırılarak, bir müddet beklenir. Ayaklar epsom tuzlu su içerisindeyken, topuk dikeni alana masaj da yapılabilmektedir. Epsom tuzu bulamayanlar için de aynı uygulama elma sirkesi ile yapılmaktadır. Elma sirkesi kemikteki fazla kalsiyumu çıkararak vücudun rahatlamasına yardımcı olmaktadır.

Topuk dikeni nasıl geçer?

Topuk dikeninin geçirilebilmesi için öncelikle kişide duruş ya da yürüme bozukluğu olup olmadığı kontrol edilmektedir. Bu bozukluğa sahip olan kişinin topuk dikeninden kurtulabilmesi için önce ilgili bozukluğun iyileştirilmesi gerekmektedir. Duruş ve yürüme bozukluğu tedavisi ile birlikte, topuk dikeni de iyileşme gösterecektir.

Soğuk kompres, diğer hastalık ve sakatlanmalarda olduğu gibi, topuk dikeni üzerinde de etkisini gösterebilen bir uygulamadır. Bu bağlamda, topuk dikeni çıkan alana günde birkaç kez buz uygulanması tavsiye edilmektedir. 20 dakikalık bu soğuk kompres uygulamaları sayesinde, iltihaplı alanda hissedilen ağrı belirgin bir oranda azalmaya başlamaktadır.

Ayak tabanına masaj yapmak da topuk dikenini geçirebilmek için uygulanabilecek yöntemler arasında yer almaktadır. Bu bölgeye masaj yapmak için bir konserve kutusu ya da tenis topundan yardım alınabilir. Bu malzemeler ayak altına konduktan sonra çevirerek diken çevresine masaj yapılabilmektedir. Bu hareket ile elastik özelliğini kaybetmiş dokular, tekrar canlandırılmaktadır.

Topuk dikeninin çıktığı bölgeye çeşitli yağlardan yardım alınarak masaj yapılması da mümkündür. Biberiye ve lavanta benzeri ürünler anti-enflamatuar özellikleri ile bilinirler. Bu yağlarla diken üzerine yapılan masaj sayesinde hem bölgedeki enfeksiyon dağıtılmakta hem de topuk dikeni sebebiyle hissedilen ağrı giderilebilmektedir.

Topuk dikeni egzersizleri ve tedavi yöntemleri neler?

Topuk dikeni tedavisi için rahatsızlığın hangi aşamada olduğuna bakılarak farklı uygulamalar yapılmaktadır. Bu bağlamda; fizik tedavi, iğne tedavisi ve ameliyat sırasıyla tercih edilen tedavi yollarıdır. Bunlar dışında hastanın durumuna bağlı olarak hafif egzersizler ile bölgenin tedavi edilebilmesi de mümkündür.

Fizik tedavi ile hastaya ayak egzersizleri yaptırılarak buradaki dokuların tekrar canlandırılması amaçlanmaktadır. Daha ileri derecedeki topuk dikenlerinde ise bölgesel iğne enjeksiyonlarından destek alınmaktadır. Rahatsızlığın tedaviye yanıt vermemesi durumunda da son çare olarak cerrahi müdahaleye başvurulmaktadır.

Topuk dikeni için evde yapılabilecek basit hareketler hangileridir?

Topuk dikeni, ayak ve baldır bölgesindeki kas ve bağ dokusunun kısalması sebebiyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Kısalan doku ve bağları esnetmeye yönelik yapılabilecek bazı egzersizler, hastanın şikayetlerini büyük ölçüde giderebilmektedir. Bu rahatsızlığa en iyi gelen egzersizler ise ayak ve baldır germe hareketleridir. Bu amaçla, evde yapılabilecek en basit hareketler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

Yüksek bir yere, ayak tabanı yere paralel olacak şekilde oturulur. Boşta kalan ayak topuğu, gerginlik hissedilinceye kadar aşağı indirilir ve burada bir müddet beklenir. Sonra topuk orijinal pozisyona getirilir ve hareket tekrar edilir.

Bacaklar öne uzanacak şekilde sert bir zemine oturulur. Bundan sonra kalın bir ip ya da plates bandı ayak parmağına sarılır. Buradaki bant, parmak uçları gerilene kadar çekilir ve müddet beklenir. Sonra da ilk pozisyona dönülerek hareket tekrar edilir.

Sandalye ya da koltuğa oturularak sorunlu baldır, sağlıklı olanın üzerine çapraz bir biçimde atılır. Ardından iki elle topuk dikeni olan ayak parmağı tutularak kendine doğru çekilir. Gerginlik hissedilinceye kadar çekme işlemine devam edilir ve bu hareket olabildiğince tekrar edilir.

Düz bir duvar, kapı ya da direğe yaslanılır. Burada bir bacak arakada kalacak şekilde tüm yük, öndeki bacağa verilir. Ardından da arka bacaktaki gerilme hissedilene kadar öne doğru eğilme gerekir.