Ayak hastalıklarına bir tanesi de topuk dikenidir. Topuk dikeni genelde; sürekli ayakta durmak yürümek, koşmak gibi etkinlikler sonucu oluşmaktadır. Bu da kişilerin ayakları ile ilgili problemlerin olduğunun göstergesidir.

Topuk dikeni nedir?

Topuk kemiğinde oluşmaya başlayan kemik büyümelerine topuk dikeni denir. Topuk kemiğinde oluşan bu kemikler sivri uçlu oldukları için kişileri yürürken rahatsız etmektedir. Topuk dikeni röntgen sayesinde görülebilme durumu mümkündür. Ancak topuk dikeni röntgende görünmüyorsa bu durum topuk dikeni sendromu olarak da literatürde geçmektedir. Topuk dikeni topuğun ayakla birleştiği yerde ya da topuğun arkasında gelişmektedir. Topuk dikeni Aşil tendonu iltihaplanması sebebiyle de oluşabilmektedir. Bu durum topuk ağrısına sebep olarak kişileri rahatsız etmektedir.

Topuk dikeni belirtileri nelerdir?

Topuk dikeni ilerleyen döneme kadar herhangi bir belirti vermeyen bir hastalıktır. Topuk dikeninde genelde ağrı hissedilir. Özellikle sabah sabah kalkıldığında ayak tabanında hissedilen iğne batması veya bıçak saplanması şeklinde tarif edilen ağrılar topuk dikeni belirtilerindendir. Topuk dikeni uzun süre oturduktan istirahat edildikten sonra ayağa kalkıldığında keskin bir ağrı şeklinde kendini gösterir. Topuk dikeninin diğer belirtileri ise:

- Topuk önünde şişlik

- Topuk dikeninin bulunduğu bölgede ve çevresinde ısı artışı

- Topuğun altında çıplak gözle görülebilecek kadar çıkıntılı olan kemiğe benzer bir çıkıntı

- Çıplak ayakla yürümeyi zorlaştıran hassasiyet durumu

- Bıçak saplanması veya iğne batması şeklinde ani acı

Topuk dikeni tedavisi nasıldır?

Topuk dikeni tedavisi birçok şekilde yapılabilmektedir. Topuk dikeni tedavisi için amaçlardan biridir Topuk dikeni tedavisi için en çok kullanın yöntemlerden bir tanesi istirahat ettir. Bu süreçte kişi uzun süre istirahat ederek ayağa uygulanan basıncın azaltılması sağlanmalıdır. Böylece topuk dikeni ve çevresinde bulunan iltihap buna bağlı olarak ağrı ve şişlikte azalmış olacaktır.

- Buz uygulaması; buz topuk dikeni bulunan bölgedeki ağrı ve şişliği azaltma konusunda etkili bir yöntemdir.

- Ortez uygulaması; halka şeklinde tabanlık kullanımı topuktaki baskıya azaltacağı için özellikle uzun süre ayakta kalacak ve yürüyecek işler için kullanılmaktadır.

- Gece ateli ve alçısı

- Fizik Tedavi uygulaması germe egzersizleri

- Spor ayakkabı seçimi darbe emici spor ayakkabı kullanmak bu dönemde etkili bir tedavi yöntemi olarak kabul edilir.

- İltihap giderici ilaçlar

- Akupunktur vücuda batırılan minik iğneler sayesinde iyileşme hızlanır.

- Steroid enjeksiyonlar bölgedeki şişliği ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olur.

- Ameliyat topuk dikeninin en ileri seviyede olması durumunda ameliyat gerekebilir. Daha önceki tedavi yöntemleri işe yaramamışsa ameliyat tedavisi kullanır.

Topuk dikeni nasıl anlaşılır?

Topuk dikeni kişileri yürürken zorlayan bir etkiye sahiptir. Bu sebeple topuk dikeni yürüyüşü etkilediği için kişilerde rahatsızlık hissi veren bir hastalıktır. Özellikle gün boyu ayakta duran kişilerde topuk dikeni görme olasılığı yüksektir. Şiddetli bıçak kesmesi veya iğne batması gibi bir ağrı ile kendini gösteren bir özelliğe sahiptir. Özellikle istirahatten sonra kalk ayağa kalkan kişilerde topuk dikeninin ciddi bir acı verme durumu söz konusudur. Bu da topuk dikeninin varlığının belirtileri arasındadır. Topuk dikeni ileriki seviyelerinde gözle görülür bir boyut almaktadır. Ancak daha önceki seviyelerde topuk dikeni tespit edilebilmesi için röntgen çekilmesi gerekmektedir.

Topuk dikeni evde tedavisi için egzersiz önerileri

Topuk dikeni genelde ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebilen bir hastalıktır. Kişilerin uzun süre istirahat ederek ve gerekli ilaçları kullanarak aynı zamanda egzersizler yaparak topuk dikeni ağrılarını azaltmak mümkündür. Aynı zamanda ilaçlar sayesinde topuk dikeni iltihaplanması da ortadan kaldırılmaktadır. Topuk dikeni tedavisi için evde yapılması gereken egzersizler vardır. Düzenli olarak ayak ve baldırları germe egzersizleri yapılarak topuk dikeni şikayetleri azaltılabilir.

Plantar fasya ve baldırların gerilmesi hareketi; bu harekette ayak tabanın yere paralel bir şekilde durmalıdır. Ayak parmakları bir bankın üzerinde durur. Ayak tabanı gergin hissedilene kadar aşağı indirilir burada birkaç saniye bekleyip yukarı kaldırılır.

Plantar fasyanın gerilmesi; bu hareket için bir sandalyeye oturulur. Baldır diğer bacağın üstüne çapraz şekilde yerleştirilir ve kişi tarafından kendine doğru çekilir.

Baldır kaslarının gerilmesi; kişi bu hareketi yapmak için bir duvara yaslanır. Bacağın biri arkada bırakılır. Vücut diğer bacağa yüklenir. Kişi arka bacakta gerilme hissedilene kadar öne doğru eğilir.

Topuk dikeni tedavisi için evde uygulanabilecek egzersizler bunlardır düzenli yapıldığında topuk dikeni tedavisi için oldukça etkili olan bu egzersizler sayesinde topuk dikeninden kurtulmak çok daha kolay olmaktadır.