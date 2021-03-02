Vücudumuzda topuk bölümü, özellikle tüm vücudun ağırlığını taşıdığı için daha fazla öneme sahip olmalıdır. Gün içerisinde ayakta kaldığımız her an topuklar, vücudumuzun ağırlığını taşımaktadır. Topukların kendilerine yüklenen işlevi doğru şekilde yerine getirmesi için de mutlaka sağlıklı olması gerekir. Topuk ağrısı sürekli ayakta olan ve iş alanında yoğun bir tempo ile çalışan kişilerde daha fazla görülmektedir. Özellikle topuk ağrısı, kişilerin yürümede problemler yaşamasına da neden olur. Topuklar, kişinin doğru şekilde yürümesi, ayakta durması ve koşmasına katkı sağlayan önemli bir bölümdür. Sürekli ayakta kalan ya da topuklu ayakkabı tercih edilen kişilerde topuk ağrısı daha fazla görülür. Fakat sadece ayakta kalmak ya da topuklu ayakkabı giymek topuk ağrısı nedenleri arasında değildir. Topuk ağrısına neden olan çok farklı durumlar söz konusudur.

Topuk ağrısı neden olur?

Topuk ağrısını ortaya çıkaran durumlar her ne kadar yorgunluk, sürekli ayakta kalmak, yüksek topuklu ayakkabılar kullanmak şeklinde bilinse bile topuk ağrısının çok farklı nedenleri mevcuttur.

Bu nedenler tıp uzmanlarına göre şu şekilde sıralanmaktadır;

- Kişilerde topuk dikeninin olması,

- Gut hastalığı,

- Bacak ve ayak bölümünden yaralanmalar,

- Tendon iltihaplanmaları,

- Yanlış ayakkabı seçimi,

- Romatizmal hastalıklar,

- Topuk kısmında yer alan kesenin enfeksiyon alması.

Bu durumların hepsi doğrudan topuk ağrılarının oluşmasına ortam hazırlar. Özellikle bazı yaralanmalar ya da iltihaplı durumlar nedeniyle ortaya çıkan topuk ağrıları, ilerleyen süreçte kişinin yürümesini engellemektedir. Bu sebeple eğer bu tür bir rahatsızlık varsa mutlaka önceliğinde bu rahatsızlık giderilerek topuk ağrısına çözüm ve tedavi aranmalıdır.

Topuk ağrısı nasıl geçer?

Sürekli topuk ağrısı çekiyor ve bu durumdan şikayet ediyorsanız, öncelikle topuk ağrısının nedenlerini belirlemek amacıyla bir uzmana başvurmak gerekir. Topuk ağrısının neden olduğu durum eğer erken şekilde teşhis edilirse hastalığın tedavisi daha kısa sürede gerçekleşir. Aksi halde topuk ağrısına bekletmek ya da topuk ağrısına neden olan durumu ortadan kaldırmamak, kişinin uzuv kaybına neden olabileceği gibi uzun süre sakat kalmasına da neden olabilir.

- Hafif derecede bir topuk ağrısı başlamışsa tedavi için öncelikle topuk ve ayak kısmına buz kompresi uygulayabilirsiniz.

- Yeni başlayan bir topuk ağrısı için bir kova içerisinde ılık su ekleyerek, bir müddet ayağınızı bu su içerisinde bekletip masaj yapabilirsiniz. Bu şekilde topunuzun daha da rahatladığını göreceksiniz. Fakat eğer topuk ağrısı çok şiddetli ve ayağınızın üzerine basamayacak kadar acı veriyorsa mutlaka bir hekime başvurarak tedavi olmanız gerekir.

Topuk dikeni belirtileri nelerdir?

Topuk dikeni, kişileri oldukça rahatsız eden problemlerden birisidir. Özellikle topuk kısmına her basıldığında topuk dikeni rahatsızlığı çeken kişi için büyük acı ve ağrı durumu görülür. Topuk dikeninin pek çok nedeni olduğu gibi topuk dikeninin başlangıç aşamasında bazı belirtileri de vardır. Fakat topuk dikeni ilk olarak başladığında kendini çok fazla göstermez. Genellikle kişilerde kronik ya da aralıklı ağrı şeklinde göstermektedir. Topuk dikeninin başladığı kısımda eğer bir iltihaplanma durumu varsa kişi yürürken büyük acı çeker. Topuk dikenine doğru şekilde müdahale edilmediğinde ise ilk zamanlardaki o rahatsız edici ağrı daha sonraları büyük bir acıya dönüşür. Bu nedenle özellikle topuk kısmında kronik ya da aralıklı bir ağrı durumu görünüyorsa mutlaka şu belirtileri dikkate alarak topuk dikeni için tedaviye başlamak gerekir.

Topuk dikeni belirtileri şunlardır;

- Topuk kısmında hafif de olsa bir şişlik,

- Özellikle topuğun diken çıkacak kısmında ısı olarak artış,

- Topuğun alt kısmında küçük fakat gözle görülebilen kemiğe benzer bir çıkıntı,

- Topukta zamanla oluşan hassasiyet.

Bu durumların hepsi topuk dikeninin belirtileri arasında sayılır. Fakat en fazla görülen belirti, topuk kısmında yavaş ama kronik şekilde başlayan ağrı durumudur.

Topuk dikeni tedavi yöntemleri nelerdir?

Topuk dikeni tedavi edilirken öncelikle kişinin ayağa karşı uyguladığı basınç azaltılmaya çalışılır. Bununla beraber hekime başvurduğunuzda hekim topuk kısmında oluşan ağrıyı ve iltihabı engellemek amacıyla o bölgedeki dokunun iyileşmesi için farklı tedavi yöntemleri uygulamaktadır. Genellikle topuk dikeni tedavisinde kullanılan yöntemler şunlardır;

- Dinlenme, kişinin ayakta kalması engellenmeye çalışılır. Bu sayede ağrı ve şişlik minimum seviyeye indirilir.

- Ortez kullanımı, bu sayede kişinin tabana ve topuk kısmında uyguladığı baskı azalır. Bu kullanım ayakkabının içine yerleştirilen bir plaka sayesinde yapılmaktadır.

- Bununla beraber topuk kısmındaki iltihabı almak ve şişliği azaltmak için bazı ilaçlar kullanılır.

- Eğer topuk dikeni başlangıç aşamasında ise buz tatbiki uygulanarak, topuk kısmındaki ağrı ve şişlik durumu indirilmeye çalışılır.

- Steroid enjeksiyonları sayesinde bu bölgedeki şişlik ve ağrı azaltılır. Genellikle kullanılan ilaçların yetersiz olması durumunda bu tedavi yöntemi uygulanmaktadır.

- Son olarak ise topuk dikeni için ameliyat yani cerrahi müdahale yapılabilir. Bu durum aslında topuk dikeninin en son aşamasıdır. Doğrudan topuk dikeni çıkarmak için cerrahi müdahale gerekebilir.