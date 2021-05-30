Toprak Razgatlıoğlu’ndan Portekiz’de muhteşem podyum

Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun ikinci durak noktasında muhteşem bir yarışa imza attı ve podyuma çıktı. 2021 Dünya Superbike Şampiyonası’nda mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz’deki Estoril Pisti’nde gerçekleştirilen ikinci yarışa ikinci cepten başladı. Ancak Toprak, erken çıkış yaptığı için iki uzun tur cezası aldı.

Cezasını tamamladıktan sonra 6. basamağa kadar gerileyen başarılı sürücü bu andan itibaren performansını arttırdı. Yarışı uzun süre 4. sırada götüren Toprak Razgatlıoğlu, rakibi Scott Redding’in hata yapması sonucunda üçüncü sıraya yükseldi. Yarışın kalan kısmında yerini koruyan Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağın altından da üçüncü sırada geçti. Toprak bu sonuçla pilotlar sıralamasında 75 puanla ikinciliğe yükseldi. Dünya Superbike Şampiyonası’nın 5. ve 6. yarışları 11-13 Haziran tarihlerinde Emilia Romagna’da koşulacak.