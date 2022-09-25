Toprak Razgatlıoğlu’ndan Katalonya’da 19’uncu podyum

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olarak Türkiye’ye motor sporları tarihindeki en büyük başarıyı getiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 Dünya Superbike Şampiyonası’nın sekizinci durağı olan Katalonya’da podyuma çıktı. Dört bin 657 kilometrelik Katalonya Pisti’ndeki hafta sonunun ikinci yarışına dördüncü cepten başlayan Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı üçüncü sırada geçerek, bu sezon 19’uncu kez podyumda yer aldı.

Rea’yı geçip, podyuma çıktı

20 turluk yarışa dördüncü sıradan başlayan Toprak Razgatlıoğlu, Michael Rinaldi, Jonathan Rea ve Axel Bassani’yle rekabet içerisine girdi. Red Bull sporcusu, sekiz tur kalan Jonathan Rea’yı geçerek üçüncü sıraya yükseldi. Michael Rinaldi’yle ikincilik için çekişen Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı üçüncü sırada geçerek, 19’uncu kez podyuma çıktı. Yarışı Alvaro Bautista kazanırken, ikinci Michael Rinaldi oldu. 2022 WSBK’de sezonun dokuzuncu durağı olan Portekiz yarışı 07-09 Ekim tarihlerinde koşulacak.