Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonada Endonezya’daki son yarış öncesinde genel klasmanda 531 puanla en yakın rakibi Jonathan Rea’nın 30 puan önünde yer alıyor. Dünya şampiyonluğu için büyük avantaja sahip milli sporcu, Uluslararası Mandalika Pisti’nde hafta sonu sezonun son yarışına çıkacak.

Ay-yıldızlı milli sporcu, 2021 sezonunda 35 yarışın 13’ünde birincilik kazanarak podyumun en üst basamağında yer aldı ve İstiklal Marşı’nı dinletti. Toprak Razgatlıoğlu, bu sezon 8 yarışta ikincilik, 7 yarışta da üçüncülük kazanarak toplam 28 kez Türkiye’yi ödül kürsüsünde temsil etti.

Başarılı bir sezon geçiren 24 yaşındaki milli motosikletçi, bu sezon 2 kez de pole pozisyonu elde ederken 8 kez de en iyi yarış turu attı.

Dünya Superbike Şampiyonası’nda toplam 52 kez ödül kürsüsüne çıktı

Türkiye’ye motosiklet sporlarında tarihi başarılar kazandıran Toprak Razgatlıoğlu, bugüne kadar Dünya Superbike Şampiyonası’nda 118 yarışta 18 galibiyet, 15 ikincilik ve 19 üçüncülük kazanarak 52 kez podyum sevinci yaşadı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu verilerine göre, çocuk yaşta motosiklet kullanmaya başlayan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 13 yaşındayken ilk kez 600 cc kategorisinde yarışa katıldı. Türkiye Motokros Şampiyonası’nda 65 cc ve 85 cc sınıflarında şampiyonluklar kazandı.

2011’den itibaren Avrupa sahnesine çıkan Toprak Razgatlıoğlu, o yıl Yamaha R6 Dunlop Kupası’na ilk kez katıldı. 2012 Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası 600 cc A Grubu ve TMF GP 600 cc şampiyonluğunu kazandı.

Milli motosikletçi, 2013 yılında katıldığı Red Bull Rookies Cup’ta ilk uluslararası başarısını Almanya’da Sachsenring Pisti’nde elde etti.

2014’te Avrupa Superstock 600’de ilk birinciliğini kazandı

Toprak Razgatlıoğlu, 2014 yılında Avrupa Superstock 600 Şampiyonası’na girerek ilk birinciliğini kazandı, aynı sene Türkiye Pist Şampiyonası’nı da çifte şampiyonlukla kapattı.

2015 sezonunda Avrupa Superstock 600 Şampiyonası’nda şampiyon oldu. 2016 sezonunda Avrupa Superstock 1000 Şampiyonasında 6. olurken, ikinci sezonu 2017 yılında da şampiyonluğu 8 puanla kaçırdı.

2018’de Kawasaki Puccetti Racing takımıyla anlaşarak Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WorldSBK) mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, o sene 2 kez ödül kürsüsüne çıkarak "yılın çaylağı" oldu.

Ay-yıldızlı başarılı motosikletçi, 2019’da Fransa Magny-Cours’ta iki sansasyonel galibiyet alarak o yılın en iyi bağımsız pilot unvanını kazandı.

Türkiye’nin yıldız motosikletçisi, 2020 için PATA Yamaha WorldSBK resmi takımıyla anlaştı ve bu takımıyla Avustralya’da Phillip Island’daki ilk yarışını kazandı ve o sezon 9 kez ödül kürsüsüne çıktı.

Dünya Superbike padoğuna adım attığı andan itibaren geleceğin "Dünya şampiyonu" olarak nitelendirilen milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2021 sezonunda şampiyonluk için Endonezya’da final yarışında ter dökecek.

Toprak: "Bu şampiyonluğu babam için istiyorum"

Toprak Razgatlıoğlu, AA’ya yaptığı açıklamada, yaklaşık 9 aylık mücadelenin sonunda son yarış için dün itibarıyla Endonezya’ya ulaştıklarını belirterek, "Endonezya’ya geldiğim için mutluyum çünkü Müslüman bir ülkedeyiz. Müslüman bir ülkede Allah’ın izniyle şampiyon olursak çok daha mutlu olacağım." dedi.

Buraya kadar çok mücadele ettiklerini, ekip olarak herkesin elinden geleni yaptığını belirten milli motosikletçi, şöyle devam etti:

"Sona yaklaştık 30 puan önde son yarışa çıkacağım, inşallah istediğim gibi bir yarış olur ve birincilikle bitiririz, şampiyon oluruz, ülkemize şampiyon olarak döneriz. Çünkü burada şampiyon olmamız bir tarih yazmamız olacak. Dünya Superbike tarihinde ilk defa bir Türk, dünya şampiyonu olmuş olacak, bunun mutluluğu gerçekten ’anlatılmaz, yaşanır’ diyebiliriz. Tabi gerçekten benim için en önemli olan şey, bu şampiyonluğu babam için istiyorum. Çünkü çocukluğumdan beri benden çok, kendisi çok inandı benim dünya şampiyonu olacağıma. O, bugünleri göremedi, buralara kadar geldik çok efsane yarışlar yaptık. Bu yıl 13 tane birincilik aldık farklı ülkelerde, bunları görmesini çok isterdim. O yüzden ben de bu şampiyonluğu babam için almak istiyorum."

"Heyecanlıyız, stres cumartesi günü ilk yarışla başlayacak" diyen Toprak Razgatlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes motosikletini topluyor, en iyi şekilde hazırlıklarını yapıyor. Zorlu, stresli bir yarış olacak çünkü her şeyi bu son yarış belirleyecek. O yüzden herkes heyecanlı ve tabii ki de Türkiye’den, Avrupa’dan çoğu kişi bizi destekliyor, Allah razı olsun onlardan.

Bunları görmek bizi mutlu ediyor, güç veriyor, zaten Kenan Sofuoğlu ağabey her zaman yanımızda. Ailem yanımda, Kenan abi de cuma günü burada olacak, bizi yalnız bırakmıyor. İnşallah güzel haberlerle mutlulukla dünya şampiyonu olmuş bir şekilde Türkiye’mize, vatanımıza döneceğiz. İnşallah burada da Türk bayrağını dalgalandıracağız, İstiklal Marşı’mızı okutacağız. Elimizden geleni yapmak için hazırız."

AA