Toprak Razgatlıoğlu piste çıkıyor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen aranın ardından takımıyla İspanya’da testlere katıldı. 2020 MOTUL FIM Dünya Superbike Şampiyonası’nda PATA Yamaha Takımı ile mücadele eden Toprak, salgın nedeniyle ara verilen yarışlara 31 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde İspanya’da yeniden başlayacak.

Toprak, yarış öncesi takımıyla birlikte Barselona’da motosiklete binerek, teknik ve kondisyon yönünden kendini test etti. Pandemi öncesi organizasyonun ilk ayağı koşulmuş ve yarıştan birini Milli sporcumuz kazanmıştı.