Toprak Razgatlıoğlu, İspanya’da sezonu podyumda açtı

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olarak Türkiye’ye motor sporları tarihindeki en büyük başarıyı getiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu 2022 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunu İspanya’daki Aragon Pisti’nde açtı. Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu TSİ 15.00’da başlayan yarışta iyi bir performans ortaya koyarak sezona podyumda start verdi. Bu sezon 1 numaralı motosikletle yarışan Razgatlıoğlu, yarın TSİ 15.00’da ikinci yarışa çıkacak.

Toprak’tan Aragon Pisti’nde rekor

Superpole yarışında olağanüstü bir performans ortaya koymayı başaran Razgatlıoğlu 1:48.267'lik derecesiyle Aragon Pisti’nin tur rekorunu kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Sezonun ilk yarışında ise heyecan dolu anlar yaşandı. Liderlik yarış boyunca son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Jonathan Rea ve Alvaro Bautista arasında gidip geldi. Son turda Rea bitiş çizgisini birinci geçerken, Bautista ikinci Toprak Razgatlıoğlu üçüncü oldu.