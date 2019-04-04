Toprak Razgatlıoğlu İspanya’da sahne alıyor

Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WorldSBK) üçüncü durakta piste çıkıyor. 5-7 Nisan tarihlerinde İspanya’daki Aragon Pisti’nde koşulacak yarışta Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bu sezonki ilk podyumuna erişmek için mücadele edecek.

World SBK arenasında ilk kez bir Türk adını kullanan bir takımla mücadele eden Razgatlıoğlu, geride kalan iki durak noktası ve 4 yarış sonunda elde ettiği 24 puanla pilotlar sıralamasında 9'uncu basamakta yer alıyor.

"Kendime de takımıma da güveniyorum"

Tayland’da yavaş yavaş ritimlerini bulmaya başladıklarını belirten Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, "Artık bu seviyedeki mücadeleye iyiden iyiye alıştık. Takım olarak da istediğimiz noktaya çok çalışarak erişebileceğimizi biliyoruz. Bu sebeple de çok çalışıyoruz. Umarım üzerimizdeki baskıyı biraz daha atmamızı sağlayacak olan podyuma İspanya’da erişeceğiz. Tüm planımızı buna göre yaptık" diye konuştu.

İHA