2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olarak Türkiye'ye motor sporları tarihindeki en büyük başarıyı getiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11'inci durağı olan Endonezya'da tüm yarışları kazandı. Pertamina Mandalika Pisti'nde koşulan yarışa ilk cepten başlayan Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Razgatlıoğlu, damalı bayrağı 1'inci sırada geçti. Toprak bu sonuçla birlikte Endonezya haftasındaki tüm yarışları ilk sırada bitirerek 3'te 3 yaptı.

2022 WSBK'de sezonun son ayağı olan Avustralya yarışı 18-20 Kasım tarihleri arasında koşulacak.

DHA