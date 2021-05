Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonunda başlayacak 2021 Dünya Superbike Şampiyonası öncesinde sadece Demirören Haber Ajansı'na konuştu. 7 yaşından beri motokrosta yarışan, 2020 yılında kendisini daha da geliştirdiğini, ve 2021 yılına ise daha tecrübeli girdiğini ifade eden Razgatlıoğlu, "2020 yılı benim için gerçek bir öğrenme sezonu oldu. İyi başlamanın ne olduğunu, psikolojik sıkıntıları nasıl aşacağımı ve yeniden nasıl yükselişe geçeceğimi görerek öğrendim. Şimdi ise bu öğrendiklerimi piste yansıtma zamanı. Motoru tanıyorum, biliyorum ve alıştım. Sezon başlamadan 1.5 ay önce testlere başladım. Motosiklet üstünde olmayı özledim. Ve artık en büyük hedefim olan Dünya Superbike Şampiyonluğu'na ulaşmak için kendimi hazır hissediyorum" diye konuştu.

"EN GÜÇLÜ RAKİBİM JONATHAN REA"

Jonathan Rea'nın şampiyonluk yolunda en büyük rakibi olduğunu vurgulayan Toprak Razgatlıoğlu, "Dediğim gibi bu sene tek bir hedef var. O da şampiyonluk. En büyük rakibim de kendimden sonra Jonathan Rea. Gerçekten çok güçlü bir rakip. Tecrübesi de çok fazla. Her pistte çok iyi. Tek hayalim, tek isteğim Rea'ya yarışları bırakmadan onu geçip dünya şampiyonu olabilmek. O kariyerini noktalamadan onu geçerek dünya şampiyonu olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"KARİYERİMİN KIRILMA NOKTASI KENAN SOFUOĞLU OLDU"

Geçmişten bugüne kadar kariyerini özetleyen 24 yaşındaki sporcu, "Ben babam sayesinde motosiklete başladım. Kendisi de motorcuydu zaten. 7 yaşımda motokrosta yarışıyordum. Sonra 11 yaşında pist şampiyonasına geçtim. O zamanlar Kenan Sofuoğlu'nun adını duymaya başladım. İlk önce Almanya'daki şampiyonaya gittik ancak bir şey yapamadık. Daha sonra 250 cc. kategorisinde Red Bull Rookies Kupası'na gittik. İki sene orada yarıştım ama yine bir şey yapamadık. Çünkü motor çok ufaktı. Bana göre değildi. Kenan ağabey 2014 yılında beni aldı ve Avrupa Superstock Şampiyonası 600 cc'nin son yarışına götürdü. Benim kariyerimin kırılma noktası da burası oldu. Orada birinci oldum. 2015 için Kawasaki ve Pucetti Racing ile orada anlaşma yaptık. 2015 yılında üst üste 5 yarış kazandım. 2016 yılında Kawasaki ile 1000 cc'de Avrupa Şampiyonası'na geçtik. İlk sene iyi değildi ama ikinci sene de ufak puanlarla ikinci olduk. Sonra Superbike'a geldik. 600 cc'de birinci olduktan sonra ben Kenan ağabeyin yarıştığı yere, Supersport'a gitmek istiyordum. Ancak Kenan ağabey bana 1000 cc. yolu çizdi Superbike Dünya Şampiyonası için. Bana, 'Ben gittim ama senin orada olmanı istiyorum.' demişti. Neden böyle bir yol çizdiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Benim için çok daha iyi oldu. Çok iyi yerlere gidiyoruz aslında. Yolumuz çok güzel" şeklinde konuştu.

"EN ÇOK GELİŞTİRMEM GEREKEN YÖNÜM TECRÜBE"

Kendisinin en iyi özelliğinin geç frenaj olduğunu ifade eden Razgatlıoğlu, "Benim alametifarikam geç frenaj. Bu konuda çok başarılıyım. Bu benim en çok bilinen özelliğim. Bu başarım özgün sürüş stilimle birleşince ortaya güzel sonuçlar çıktığına inanıyorum. En çok geliştirmem gereken taraf ise aslında yarıştıkça elde edilecek olan şey, yani tecrübe. Geçen sene bunun sıkıntısını çok yaşadık. Ama artık bir sezon daha tecrübeliyiz. Bu konuda gelişmeye de devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"SUPERBIKE TÜRKİYE'YE GELİRSE O YARIŞI KAZANMAM GEREKİR"

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılabilme ihtimali üzerine de düşüncelerini aktaran Toprak Razgatlıoğlu, "Bunu öngörmek imkansız. Ama dönmesini diler misin derseniz kesinlikle çok isterim. Formula 1'i izlemek için geçen sene İstanbul Park'a gittiğimde bile çok heyecanlanmıştım. Bu pistte yani ülkemde yarışsam ne kadar çok heyecanlanırım tahmin bile edemiyorum. Olur da Dünya Superbike Şampiyonası Türkiye'ye gelirse, o yarışı kazanmam gerekiyor. Benim o yarışı ne yapıp edip kazanamam lazım. Kenan Ağabey, İstanbul Park'ta zamanında yarışı kazanmıştı. Ben de İstanbul'da yarış kazanmayı çok isterim. Evet üzerimde çok baskı hissederim ama kendi evimde kazanmayı çok isterim" dedi.

"KENAN AĞABEY İLE 2013'TEN BERİ BİRLİKTEYİZ"

Kenan Sofuoğlu'nun desteğini her zaman hissettiğini söyleyen 24 yaşındaki sporcu, "2014 yılının sonunda Red Bull ailesinin bir parçası oldum. Tüm sporcular gibi ben de en büyük hayallerimden biri buydu. Tabii ki bu ailenin bana her desteği çok önemli ama özellikle kendimi kötü hissettiğim anlarda yanımda olmaları, bana koşulsuz destek vermeleri, bana neleri başardığımı ve neleri başarabileceğimi hatırlatmaları çok değerli. Bu sebeple gerçekten kendimi çok şanslı olarak görüyorum. Kenan ağabeye gelirsem şu an ağabey kardeş gibiyiz. 2013'ten beri beraberiz. 2015-2017 arası çok samimi olduk. Bu iki büyük markayla birlikte şimdi çok güçlüyüz. Güçlü bir şekilde de yolumuza devam ediyoruz. Umarım bu güç bizi en büyük hayalimiz olan Dünya şampiyonluğuna taşıyacak" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE MOTOR SPORLARI ÇOK DAHA İYİ YERLERE GELECEK"

Motor sporlarının Türkiye'deki geleceğinin parlak olduğuna inandığını söyleyen Razgatlıoğlu DHA'ya yaptığı açıklamada, "Öncelikle dündü ama herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlarım. Türkiye'nin genç nüfusuyla her alanda çok başarılı olacağını düşünüyorum. Şu an ülkemizi motosiklet yarışları için yurtdışında temsil eden 5 kişiyiz. Beşimiz de yurt dışında farklı kategori de yarışıyoruz. Tabii ki bu sayının artmasını çok isterim. Bu konuda da bir gelişim olduğunu söylemem lazım. İnanıyorum ki ileriki zamanda Türkiye'de motor sporları çok daha iyi yerlere gelecek. Sadece motosiklet için değil otomobil için de bu böyle. Ayhancan Güven mesela otomobilde çok iyi yerlerde. Kenan Ağabey bize yol açtı, biz de izinden gidiyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE EN ÇOK KENAN SOFUOĞLU VE ÇOCUKLARLA ANTRENMAN YAPMAYI ÖZLÜYORUM"

Yarış takvimi dolayısıyla Türkiye'den uzak kaldığı dönemlerde ülkesini çok özlediğini vurgulayan genç sporcu, "Türkiye'de en çok Kenan Sofuoğlu ve çocuklarla antrenman yapmayı özlüyorum. Ama tabii en çok Türk yemeklerini özlediğimi söylemem lazım. Ayrıca her yarıştan özellikle de her podyumdan sonra o sevinçle en çok istediğim şey erkenden eve dönmek" ifadelerini kullandı.

"VAZGEÇİLMEZ OLAN PİST DONNINGTON PARK"

Birçok pistte yarışmayı çok sevdiğini söyleyen 24 yaşındaki sporcu, "Birçok pisti çok seviyorum. Portekiz'deki Estoril mesela yarışmayı çok sevdiğim bir pist, ya da Misano ya da Jerez pistleri. Ama tabii ki benim için vazgeçilmez olan pist Donnington Park. Geçen sene yarışamamıştık burada ama bu sene 4'üncü yarışta Donnington Park'ta olacağız" diye konuştu.

Öte yandan Razgatlıoğlu pandemi döneminde başlattıkları antrenman programı ile ilgili olarak ise, "Red Bull Project Pro pandemi dönemiyle birlikte başlattığımız bir proje. Geçen sene Ayşe Begüm Onbaşı, Ayhancan Güven ve Hazal Nehir'le başlayan projenin ikinci ayağında ben ve Kübra Dağlı da yer alıyor. Niyetimiz insanların kendi kendilerine antrenman yapması. Görece hareketsiz zamanda hareket etmeleri. Evlerinde ya da şehrin herhangi bir noktasında antrenman yapmak isteyenlere 10 günlük bir çalışma programı hazırladık. Ben kuvvet konusunda bir çalışma programı hazırladım. RedBull.com/projectpro adresinden herkes antrenman programıma ulaşabilir. Bir de bu sene Red Bull Project Pro'da bir sürprizimiz oldu. Benim programımla çalışmalarını yapmadan önce herkes RedBull.com/sehreizinibirak sitesinden kaydolup antrenman boyunca kat ettikleri kilometreleri online haritaya yansıtabilirler" dedi.

DHA