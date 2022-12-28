Toprak Razgatlıoğlu: 'En büyük hayalim MotoGP şampiyonu olmak'

2021'de Dünya Superbike şampiyonu olarak tarihe geçen Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, FANATİK'e bu sezonki yarışı ve gelecek hedeflerini anlattı.

'Hayalimi gerçekleştirdim'

'2021 Dünya Şampiyonluğunu kazanmak tabii ki de kolay olmadı. Dokuz ay süren bir mücadelenin ardından dünya şampiyonluğunu elde ettik. Arkaya dönüp baktığımda bu serüvene 2011 yılında başlamıştım. 2018 yılında Dünya Superbike Şampiyonası'nda bir takıma anlaşıp yarışlara başlamıştım. Ardından 2021'de de dünya şampiyonluğunu elde ettik. Kim bu spora başladıysa en büyük hayali şampiyon olmaktır. Ben de bu hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Şimdi ki; hedeflerim daha büyük; ikinci ve üçüncü dünya şampiyonluğunu hedefliyorum. Ardından belki farklı kategoride de dünya şampiyonluğu için mücadele etmek istiyorum. Bunu tabii ki ilerleyen dönemler bize gösterecek. 2021'de dünya şampiyonu olduğum için de çok mutluyum.

MotoGP'de seni görebilecek miyiz?

Tabii ki de neden olmasın. Sadece iyi bir anlaşma gerekiyor ve fabrika sözleşmesiyle bu gerçekleşebilir. Çünkü MotoGP gibi büyük bir arenada iki farklı tip takım var. Bir fabrika takımı bir de diğer takımlar… Ben de fabrika takımı dışında bir takıma gitme taraftarı değilim. Bu tip arenalarda fabrika takımında olmak çok büyük bir avantaj. Belki 2024’e bu avantajı elde edebiliriz. Birkaç görüşmelerimiz var. Tabii ki de şu anda hiçbir şey belli değil. Olup olmayacağı da belli değil. Tabii ki anlaşabilirsek, MotoGP'de şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Olmazsa da bu şampiyonada mücadele edeceğiz.

Beğendiğin yarışçı var mı?

Biz bu serüvene Kenan Sofuoğlu'yla başlamıştık. Örnek aldığın kişi derken, daha ufak yaşlardayken tabii ki de Valentino Rossi diyorduk. Onu izliyorduk. Daha sonrasında Kenan Sofuoğlu gibi bir Türk'ü dünya şampiyonu olarak gördükten sonra Rossi'ye çok fazla sempati duymamaya başladık. Çünkü bizim ülkemizden bir Türk dünya şampiyonu olduktan sonra biz daha çok onu desteklemeye başladık. İşin en güzel kısmı o Türk’le beraber bu serüvene başladık. Ben sadece onu örnek alıyorum.

En büyük hayalin nedir?

İlk dünya şampiyonluğuna ulaştım. Gerçekten zorlu bir yerde şampiyon oldum. Şöyle bir hayalim var; bir MotoGP şampiyonluğunu istiyorum. MotoGP zor bir şampiyona… Her şampiyonanın kendine göre zorluğu var. Orada bir dünya şampiyonluğu elde etmek istiyorum. Olur olmaz bilemiyorum ama bakacağız. Daha sonrasında da şöyle bir düşüncem de var. Bir otomobil sporuyla da uğraşmak istiyorum. Çünkü motosiklette de iyiyim ama dört tekerde de fena değilim. Bir otomobil sporundan da bir şampiyonada yarışmak istiyorum.

Ralli olabilir mi?

Ralli kros olabilir. Çünkü ben daha çok böyle tek etap değil de, normal bizlerin yarışı gibi 5-10 tur döndüğümüz pistlerde yarışmak istiyorum. Ralli kros olabilir veya normal otomobil yarışı olabilir. Öyle bir hayalim var. Bir gün de denemek istiyorum.

En beğendiğin pisti sorsan?

Ben tüm pistleri seviyorum ama favori pistlerim var. İngiltere, Fransa pistlerini seviyorum. Buradalar gerçekten çok başarılı ve sevdiğimiz pistler diyebilirim. Bu sene bir favori pistim daha eklendi. Endonezya’da da çok güçlüyüz. Kısacası nerede çok güçlüysek orası favori pistimiz oldu. Genel olarak bu üç pisti seviyorum.

Bautista ve Rea’yla girdiğin rekabet hakkında ne söylersin?

Rea üst üste altı kez dünya şampiyonu olmuş birisi. Ben ona artık 'Superbike Legand' diyorum. Çünkü Superbike padoğunda bir efsane oldu. Kolay bir şampiyona değil. Herkes kolay gibi görüyor. Ama dokuz ay süren bir şampiyonayı bitirmek kolay değil. Ben ona efsane olarak bakıyorum. Tabii ki de onun yaşı geldi. Bautista da 2022’de dünya şampiyonu oldu. Onun en büyük avantajı sürdüğü motosiklet. Ducati çünkü düzlükte çok hızlı motosiklet. Şampiyonanın en iyi motosikleti. Bizler Yamaha ile mücadele ediyoruz. Yamaha çok güzel bir motor ama düzlükte hızı bir Ducati gibi değil. Virajlar çok güçlü bir motosiklet. Ducati’yle de en büyük sorunumuz düzlüklerdeki kayıplarımızdı. Seneye mücadelemizi daha çok artıracağız. Seneye şampiyonluğu almak için çok çalışacağız.

(Atalay Özçelikli - Özel Röportaj)