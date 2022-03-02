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Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

Türkiye'yi temsil eden Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'da ziyaret etti.

02 Mart 2022, Çarşamba 08:46 Son Güncelleme:
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Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil eden Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü'yü kabul etti. Türkiye Motosiklet Federasyonu’ndan (TMF) yapılan açıklamaya göre Milli motosikletçiler ile TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Erdoğan'ı İstanbul'da ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporculara başarılar dilerken, Kenan Sofuoğlu'nun küçük oğlu Zayn Sofuoğlu da ufak bir gösteri yaptı. Ziyarette ayrıca Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik de yer aldı.

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