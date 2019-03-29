Toprak Razgatlıoğlu, Avrupa’da gaza basacak

Dünya Superbike Şampiyonası’nın Avustralya ve Tayland ayağında istediği sonucu alamayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Avrupa yarışlarında podyuma çıkmayı hedefliyor.

Dünya Superbike Şampiyonası’nda bu sezon oluşturulan Turkish Puccetti takımı ile yarışan Toprak Razgatlıoğlu, AA muhabirine, ilk iki ayak sonuçlarını ve 7 Nisan’da Avrupa’ya taşınacak sezonun kalan bölümünü değerlendirdi.

Avustralya ve Tayland yarışlarında teknik sorunlar ve kaza nedeniyle istediği sonuçları elde edemediğini anlatan Toprak, "Avustralya’daki ilk yarışı dördüncü götürürken lastiğin bitmesi sonucu geriledim ve altıncı bitirdim. İkinci yarışta ise arkadaki rakibin bana çarpması sonucu düştüm ve o yarıştan puan çıkaramadım. Son yarışta ise motosikletteki teknik arıza nedeniyle yarışı tamamlayamadım." ifadelerini kullandı.

"Daha iyi derecelerle Türkiye’ye döneceğim"

Tayland’da koşulan sezonun ikinci ayağında havanın çok sıcak olmasına rağmen elinden geleni yaptığını aktaran milli motosikletçi, en iyi sonucunun 9’unculuk ve 10’unculuk olduğunu dile getirdi.

Dünya Superbike Şampiyonası’nda yarışların haftaya Avrupa’ya taşınacağını anımsatan Toprak Razgatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa’daki ilk yarış, 7 Nisan’da İspanya’da yapılacak. Şimdi Avrupa yarışlarına sıra geldi, inşallah burada daha iyi sonuçlar gelir. Hazırlıklar iyi gidiyor, Kenan ağabey (Sofuoğlu) ile antrenmanlar yapıyoruz. Antrenmanlar yoğun geçiyor. Motosikletin üzerinde yorulduğum zaman yarışlar daha iyi geçiyor. Avrupa yarışlarından ümitliyim, inşallah Avrupa’daki yarışlarda alacağım iyi derecelerle Türkiye’ye dönmek nasip olur. Şampiyonada ilk yarışlarımız güzel geçmedi, Avrupa yarışlarına daha iyi hazırlanıp daha iyi derecelerle Türkiye’ye döneceğim."

Sofuoğlu: "Toprak’ın şampiyonayı iyi bir yerde tamamlayacağına inanıyorum"

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın iki ayağının tamamlandığını hatırlattı.

Sofuoğlu, bu yıl Turkish Puccetti takımını kurduklarını ve Türk sporcuların bu takımla dünya pistlerinde yer alacağını belirtti.

Yetenekli sporcuları uluslararası yarışlarda daha iyi imkanlarda yarıştırmak için takımı kurduklarını vurgulayan Sofuoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye’yi temsil eden takım ve yarışçı olarak yarışlara başladık. Toprak’ın katıldığı bu iki yarış tam istediğimiz gibi geçmedi. İnanıyorum ki Avrupa ayaklarında Toprak çok daha güçlü olacak çünkü Toprak’ın Avrupa’da tecrübesi daha iyi. Şampiyonanın 3. ayağı İspanya’da. Toprak ilk 5’e ve podyuma gelebilecek potansiyelde bir sporcu. Bazı eksiklikler var, onları gidermeye çalışıyoruz. Toprak’ın bu sezon birçok yarış kazanıp en üst seviyede şampiyonayı tamamlayacağına inanıyorum."

SAKARYA (AA) - UĞUR SUBAŞI